Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - BARAN

Czerwcowa aura przyniesie energię w działaniu. W pracy musisz zapanować nad swoją impulsywnością, bo dyskusje zawodowe mogą przerodzić się w prawdziwy konflikt. Zajęte Barany powinny okazywać partnerowi więcej szacunku i tego samego oczekiwać od niego, a wspólna relacja nabierze wtedy blasku. Wolne zaś, zamiast marzyć o kimś idealnym, powinny zacząć bywać w miejscach, gdzie kogoś takiego mogą spotkać.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - BYK

Czerwcowa aura nie zachęci cię do zmierzenia się z rzeczywistą codziennością. Zajęte Byki będą rozważać, czy ich związek, który jest wzajemną udręką ma jeszcze szanse na reaktywacje. Wolne zaś mogą spodziewać się miłości od pierwszego wejrzenia. W pracy zmierzysz się z nowymi zadaniami, które pójdą ci niezwykle łatwo. Natomiast w weekend od trudów dnia odpoczniesz na łonie natury.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu nie będziesz miał ochoty na ciężką pracę. Jeśli będzie taka możliwość, weźmiesz sobie kilka dni urlopu i pojedziesz gdzieś w nowe miejsce. Zajęte Bliźnięta staną się bardziej czułe i przestaną ciągle narzekać na niskie zarobki partnera. Wolne zaś otwarte będą na flirty i romanse. W weekend pod warunkiem, że wcześniej ci się nie udało, realizuj swoje plany związane z ciekawymi wyjazdami.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - RAK

Aura tego tygodnia zachęci cię do bardziej planowego czasu. W pracy wykonasz tylko to, co sobie wcześniej opracowałeś w swoich celach tygodnia. Zajęte Raki zadbają o to, by czas wspólnie spędzany był bardziej przyjemny, ale nadmiar domowych obowiązków często może im to utrudniać. Wolne zaś spełnią swoje nadzieje o idealnym początku miłości. W weekend przyjmij zaproszenie na imprezę kulturalną.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - LEW

W pracy uda się wszystko zgodnie z wcześniej wytyczonym planem, dodatkowo szef zdejmie z ciebie najnudniejsze obowiązki. Zajęte Lwy mogą liczyć na więcej romantycznych chwil. Wolne zaś poszukiwać będą bratniej duszy poprzez portale randkowe. W weekend odpoczniesz w gronie rodziny. .

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - PANNA

W tym tygodniu bądź bardziej ostrożny niż zwykle. W pracy pojawią się niesprzyjające warunki i trzeba będzie ważyć słowa, jeśli nie będziesz chciał się nikomu narazić. Zajęte Panny rozczarowane będą niespełnionymi obietnicami ze strony partnera. Wolne zaś uaktywnią się dopiero pod koniec tygodnia, ale i tak będą miały trudność z porozumieniem się z płcią przeciwną. W weekend spędzaj czas beztrosko.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - WAGA

W pracy staniesz przed trudnym wyborem i w sumie trudno będzie ci podjąć właściwe decyzje, bo każda z nich może przynieść negatywne konsekwencje. Zajęte Wagi będą błądzić w swoich uczuciach, zastanawiając się, czy partner jest ich prawdziwą miłością, czy może jednak poszukać jej lepiej poza związkiem. Wolne zaś poznają kogoś, kto szybko zerwie z nimi kontakt.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - SKORPION

Już od samego poniedziałku będziesz zaangażowany w życie zawodowe. W pracy staniesz na wysokości zadania i zrealizujesz te cele, które zostały ci postawione. Zajęte Skorpiony poprzez zaangażowanie w inną sferę niż życie rodzinne zaczną zaniedbywać małżonka, skupiając całą uwagę tylko na sobie samym. To oczywiście przyniesie negatywne skutki we wzajemnych relacjach. Wolne zaś powinny uważać na kogoś, kto omami ich pustą obietnicą.

Horoskop tygodniowy (6 - 11.06.2022 r.) - STRZELEC

W tym tygodniu zachowaj równowagę pomiędzy sferą zawodową a prywatną. W pracy ogarnie cię pesymizm, bo wydawać ci się będzie, że nie osiągniesz już niczego więcej. Zajęte Strzelce powinny znaleźć więcej czasu na wspólne przyjemności we dwoje. Wolne zaś ulegną wpływowi kogoś, kto ofiaruje im przygodę, a nie stały związek. W weekend wprowadź w swoje życiu nastrój luzu i wesołości, tak jak lubisz.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - KOZIOROŻEC

Czeka cię bardzo przyjemny tydzień. W pracy nie za wiele będzie się działo, a to, co będziesz miał do zrobienia, pójdzie ci lekko i gładko. Zajęte Koziorożce nie powinny ukrywać przed partnerem swoich pragnień. Nawet jeśli czujesz się onieśmielony, sygnalizuj w delikatny sposób swoje potrzeby. Wolne zaś niestety stracą okazje na poznanie kogoś wartościowego. W weekend możesz liczyć na dobrą zabawę i powodzenie u płci przeciwnej.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - WODNIK

Czeka cię trudny tydzień. W pracy będziesz musiał zmierzyć się z nieuczciwymi współpracownikami, którzy podkopali twoje stanowisko, wytykając ci błędy, których wedle nich nie popełniłeś. Zajęte Wodniki w domowym zaciszu odnajdą ukojenie po ciężkich przeżyciach. Wolne zaś będą miały utrudniony kontakt z płcią przeciwną. W weekend, zamiast się zamartwiać, korzystaj z radości życia.

Horoskop tygodniowy (6 - 12.06.2022 r.) - RYBY

Początek tygodnia przyniesie domowe konflikty. Zajęte Ryby poprzez własną zazdrość zaangażują całe swoje emocje w sytuacje sporne. Wolne zaś, zamiast narzekać na brak uczuć, powinny wyjść z czterech ścian i dać szanse przeznaczeniu. W pracy unikaj sytuacji, które mogą wpływać na podważanie twoich kompetencji. Jeśli czegoś nie umiesz, nie bierz się za to. W weekend skorzystaj z zaproszenia na grilla.