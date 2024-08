To dusza towarzystwa i mężczyzna o wyjątkowej intuicji. Znasz kogoś o tym imieniu?

Nigdy nie brakuje mu nowych pomysłów na zabawę. Uwielbia raczyć innych anegdotami i historiami, które w rzeczywistości nie miały miejsca. To człowiek o wyjątkowym charakterze, otwarty na innych i nowe doświadczenia. Klaudiusz niekiedy zapomina o zasadach i oddaje się zabawie. Co jeszcze warto wiedzieć o mężczyźnie, który nosi to imię?