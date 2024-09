To imię dla chłopca, który kocha wyzwania. Znasz kogoś takiego?

Zawsze zaangażowany i skoncentrowany na zadaniu, które zostało mu powierzone. Konrad kocha wyzwania i inspiruje do działania swoje otoczenie. Rodzina i przyjaciele uwielbiają go nie tylko za dobre serce, ale ciągłe motywowanie do sięgania po nowe umiejętności. Co jeszcze warto wiedzieć o mężczyźnie imieniem Konrad?