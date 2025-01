To imię kobiety energicznej i zawsze uśmiechniętej. W Polsce nie jest już nadawane

Broni swojego zdania za wszelką cenę, przez co niejednokrotnie może czuć się odepchnięta przez otoczenie. Niepotrzebnie, bo Zenobia to kobieta, którą kochają niemal wszyscy. Jest zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Ma sprecyzowany plan na życie, a założenie własnej rodziny jest dla niej priorytetem. Co mówią o niej liczby? Jakie planety czuwają nad jej szczęściem?