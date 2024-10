To imię kobiety nieprzejednanej, o wyjątkowo silnej woli. Być może jest w gronie twoich przyjaciół?

Ma duże oczekiwania od świata i chce w nim zaistnieć. Jej silna wola sprawia, że niemal zawsze osiąga to, co sobie zaplanuje. Choć nie lubi się z nauką, czuje się stworzona do wielkich przedsięwzięć. Jaka jeszcze jest Lidia? Co mogą powiedzieć o niej bliscy oraz współpracownicy?