Klaudia to kobieta gotowa do wielu poświęceń. Stara się zawsze postępować zgodnie z zasadami, jakie wyznacza społeczeństwo. Chętnie udziela potrzebnej pomocy nie tylko bliskim, ale każdemu, kto się do niej zwróci. Ma poczucie misji, dlatego każde zadanie wykonuje z należytą uwagą i cierpliwością. Niechętnie słucha intuicji, choć jest ona u Klaudii dobrze wykształcona. To kobieta, która jest zawsze aktywna i nigdy nie zwalnia tempa.