Imię Ferdynand nie jest już w Polsce popularne. Od kilku lat żaden chłopiec nie otrzymał go przy narodzinach.

Jak inaczej można zwracać się do mężczyzny lub chłopca o imieniu Ferdynand? Wśród popularnych zdrobnień występują takie określenia jak:

To imię mężczyzny o niebywałej inteligencji, którą sam nie lubi się chwalić

Jaki jest Ferdynand? To mężczyzna ciekawy świata, cechujący się wysoką inteligencją, uzdolniony na różnych polach. Zdarza się, że przerasta go życie w ciągłym napięciu, czego efektem jest jego usuwanie się w cień. W większości przypadków umie jednak szybko przewidzieć, że zbliża się zagrożenie, przeanalizować sytuację i znaleźć rozwiązanie. Często nie wierzy w siebie, przez co traci szansę na realny rozwój.