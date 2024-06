Alojzy to mężczyzna silny, odważny i zdeterminowany. Nie boi się nowych wyzwań, nawet tych najtrudniejszych. Ma wielkie serce i jest zawsze gotowy do niesienia pomocy innym. Ma dobrą intuicję. Rozumie innych, co czyni go bardzo dobrym partnerem, ojcem i mężem. Umie budować trwałe relacje również z przyjaciółmi czy współpracownikami.

Alojzy to numerologiczna ósemka. Charakteryzują go siła witalna, mądrość i odpowiedzialność. Rozumie otaczający go świat. Lubi mieć wpływ na to, co się wydarzy w przyszłości. Przewiduje, które ruchy będą dobre, a które mogą być przyczynkiem do pojawienia się trudności.