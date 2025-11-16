To imię wyważonego mężczyzny o silnej woli. Oznacza strażnika i obrońcę

Nie boi się nowych wyzwań, twardo stoi przy swoim zdaniu i chętnie nawiązuje nowe, trwałe znajomości. Ceni sobie niezależność, choć w pracy z powodzeniem wchodzi we współpracę z innymi. Jaki jest mężczyzna o imieniu Edward? Jakie cechy charakteru dominują jego osobowość?

To imię wyważonego mężczyzny o silnej woli
To imię wyważonego mężczyzny o silnej woli123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Edward
  2. Popularność imienia Edward w Polsce
  3. Kiedy Edward obchodzi imieniny?
  4. Edward - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Edward
  6. Znane osoby o imieniu Edward
  7. Edward - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Edward

Edward to imię pochodzenia angielskiego, które powstało z połączenia słów: ead, co oznacza pomyślność, dobrobyt, oraz weard oznaczającego strażnika lub obrońcę.

Popularność imienia Edward w Polsce

Imię Edward nie jest w Polsce popularne. W 2023 roku urodziło się 139 chłopców, którzy zostali tak nazwani. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim.

Kiedy Edward obchodzi imieniny?

W Polsce Edward może obchodzić imieniny 5 stycznia, 18 marca lub 13 października.

Edward - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można zwracać się do mężczyzny o imieniu Edward? Wśród najpopularniejszych zdrobnień znajdują się:

  • Edi,
  • Edek,
  • Edulek,
  • Edwardek,
  • Edwardo,
  • Edzio,
  • Edziu.

Numerologia i cechy osób o imieniu Edward

Edward to mężczyzna o niezwykle tajemniczym charakterze. Zdarza się, że w krótkim czasie może znacząco zmieniać swoje zachowanie. Jest pewny siebie, nie ulega namowom innych, chociaż czasami stwarza pozory osoby nieśmiałej. Ma silną wolę, dzięki czemu zmierza systematycznie do założonych sobie celów. Jest wyważony w uczuciach, choć łatwo nawiązuje nowe znajomości.

Mężczyzna o imieniu Edward to numerologiczna jedynka. Co to oznacza? Jest osobą, która ceni sobie indywidualizm i wie, czego chce. Jego wadą bywa rozrzutność i zbytnia śmiałość do życia z dnia na dzień.

Znane osoby o imieniu Edward

Zarówno w Polsce, jak i na świecie pojawiło się wielu znanych mężczyzn o imieniu Edward. Wśród nich znaleźli się:

  • Edward Dajczak - polski duchowny,
  • Edward Pietrzyk - generał wojska polskiego,
  • Edward Miszczak - polski dziennikarz, dyrektor programowy,
  • Edward Lipiński - polski ekonomista,
  • Edward Rydz-Śmigły - polski wojskowy i polityk,
  • Edward Żentara - polski aktor.

Edward - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać mały Edward? Panowie noszący to imię, często podejmują się pracy w takich zawodach jak strażak czy żołnierz. Niekiedy wiążą również swoje życie ze sportem. Mężczyzna o imieniu Edward potrafi być zarówno dobrym współpracownikiem, jak i pomocnym szefem.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Edwarda kryształ górski, a sprzyjającym kolorem czerwień.

