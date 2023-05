To już dziś! Cztery znaki zodiaku poczują zmianę i od jutra ich życie wejdzie na inne tory

Spis treści: 01 Nów 19 maja - horoskop dla Byka

02 Nów 19 maja - horoskop dla Lwa

03 Nów 19 maja - horoskop dla Skorpiona

04 Nów 19 maja - horoskop dla Wodnika

Nów 19 maja - horoskop dla Byka

Teraz, gdy Jowisz jest w twoim znaku, lista twoich marzeń zaczyna się zmieniać, zupełnie inaczej niż dotychczas ustawiasz priorytety. Wszystko będzie działać na twoją korzyść przez cały następny rok, ponieważ Jowisz, planeta obfitości, wiedzy i odwagi, rozgości się w twoim znaku. Przygotuj się na wielkie marzenia, podejmij działania i zadbaj szczególnie do dobrą relację z samym sobą.

Ten nów wywrze na ciebie pozytywny wpływ, poczujesz, że mocno stąpasz po ziemi, a przecież to właśnie lubisz czuć najbardziej. Kolejne pół roku to faza samorozwoju i dojrzałości. Na twojej drodze pojawią się nowi ludzie, którzy będą idealnie pasowali do twojej nowej wizji życia. Odkryjesz z ich pomocą nowe możliwości i oderwiesz się od "starego" siebie.

Reklama

Nów 19 maja - horoskop dla Lwa

To dla ciebie ważny czas, ponieważ ten Księżyc w nowiu pomoże ci na rozwinięcie skrzydeł w kwestii kariery i prywatnych celów. Jowisz i Księżyc w nowiu przynoszą ci nowy plan, wizję i odwagę do działania. Poczujesz, że nic nie może cię zatrzymać i będziesz przekonany, że jesteś absolutnie gotowy podbijać świat.

W miarę postępu tego tranzytu, przez następne sześć miesięcy, Księżyc w nowiu służy jako przypomnienie, aby być cierpliwym, przygotowanym i dobrze zorganizowanym. Twoją drogą jest osiągnięcie sukcesu, a jeśli tylko w siebie uwierzysz, wszystko jest w zasięgu ręki. Nie ograniczaj się i pamiętaj, że jeśli coś nie działa tak, jak chcesz, musisz próbować nowych sposobów. Chodzi o to, aby się nie poddawać i wierzyć w siebie.

Zobacz też: Horoskop na wakacje 2023. Sprawdź swój horoskop na lipiec i sierpień

Zdjęcie Co przyniesie los? / 123RF/PICSEL

Nów 19 maja - horoskop dla Skorpiona

Ta pełnia Księżyca przygotuje cię do dalszej nauki i pomoże zrozumieć, co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach z ludźmi - tych romantycznych i tych służbowych czy przyjacielskich. Przez kolejne pół roku będziesz się uczyć, jak doceniać samego siebie, to kim jesteś i jak wykorzystać to w relacjach z innymi.

Przed tobą mnóstwo okazji do poznawania nowych ludzi. Bądź czujny, bo niektórzy z nich mogą wnieść do twojego życia coś naprawdę wartościowego i dać ci cenną lekcję. Może to być czas, kiedy staniesz się bardziej bezinteresowny i opiekuńczy. Skupisz się na uzdrowieniu wewnętrznym i zyskaniu większej pewności siebie. Księżyc w nowiu zachęca do otwarcia serca i bycia bardziej wrażliwym emocjonalnie.

Nów 19 maja - horoskop dla Wodnika

Energia tego Księżyca w twoim przypadku dotyka tematów wzrostu i ekspansji. Jak pozostała trójka tego zestawienia, odczuwać będziesz energię transformacji i pozytywnych zmian, które są tuż za rogiem. Teraz jest czas, abyś rozwinął odwagę i skupił się na wprowadzaniu harmonii do twojego świata. Dbaj o siebie i nie bój się prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujesz. Fundament, nad którym pracowałeś tyle czasu, w końcu jest gotowy i uniesie naprawdę wiele. Masz świadomość obowiązków, wiele już przeżyłeś i wiesz, o co chodzi w życiu. Jesteś już o krok dalej i gotowy do wdrożenia w życie tego, czego się nauczyłeś. Możesz mieć wrażenie, że ten maj to nieustanna wspinaczka pod górę po skalistej ścieżce, ale nie martw się - przyjdzie za to rekompensata.

Polecamy również:

4 znaki zodiaku, którym można zaufać. Mają problem z dochowaniem tajemnic

Znaki zodiaku samotników. Jakie są 4 znaki zodiaku, które nie lubią ludzi?