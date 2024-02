Tarot na 3 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana (3.02.2024 r.)

Karta: 7 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zmierzysz się ze swoimi problemami, a wątpliwości potraktujesz jako pretekst do rozmyślań, a nie wymówkę, żeby zaraz się zniechęcić. Pewna osoba okaże się nieprzystępna. Może to wyłącznie poza, a może naprawdę ma dość niezdecydowanych, nadmiernie skupionych na sobie ludzi? W finansach możesz stoczyć sportową rywalizację. W zdrowiu widać teraz przypływ libido.

Tarot dzienny dla Byka (3.02.2024 r.)

Karta: 9 Kielichów

W kontaktach prywatnych ktoś ma nadzieję, że z czasem pociągnie cię stabilizacja, spokojna codzienność, związek daleki od wielkich niepewności i namiętności. Druga strona chce ukojenia i godziwych warunków, by nie tylko walczyć o przyszłość, ale też wreszcie zacząć ją budować. W finansach dobra reputacja może mieć kluczowe znaczenie przy dobijaniu targu. W zdrowiu uwaga na problemy żołądkowe.

Tarot dzienny dla Bliźniąt (3.02.2024 r.)

Karta: Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że postąpisz według litery prawa, a także dostosujesz się do niepisanych zasad honoru i solidarności. Indywidualizm nie będzie teraz w cenie. Grupa nie chce słyszeć o osobistych marzeniach i ambicjach. Twoi bliscy podporządkowują swoje istnienie dobru rodziny. W finansach możesz mieć ważną rozmowę z urzędnikiem. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z nerkami.

Tarot dzienny dla Raka (3.02.2024 r.)

Karta: 6 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zaczniesz widzieć szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Pesymizm nie zdaje się być wielką wadą na pierwszy rzut oka. Z czasem jednak wżera się w serce jak rdza i sprawia, że nawet najsilniejsze uczucie słabnie. Mów częściej miłe rzeczy i wykazuj bladą nadzieję na przyszłość. W finansach otrząśniesz się z iluzorycznych planów. W zdrowiu uwaga na gardło.

Tarot dzienny dla Lwa (3.02.2024 r.)

Karta: Król Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją dojrzałość, dystans do problemu, umiejętność łagodzenia sporu. To nie czas, by się kłócić, zabiegać o swoje. Daj cesarzowi, co cesarskie, a sobie odstąp małą część, o której zresztą nikt nie musi wiedzieć. Możesz mieć z drugą stroną taką niepisaną umowę. W finansach możliwy sukces, dzięki zaskarbionemu sobie szacunkowi. W zdrowiu uwaga na wątrobę.

Tarot dzienny dla Panny (3.02.2024 r.)

Karta: Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że obydwoje chcecie tego samego, choć podążacie ku temu różnymi ścieżkami. Ważna będzie teraz tolerancja, zrozumienie, że wygląd lub nawet tożsamość to drobiazg wobec życia czy potęgi natury. Nie warto się o to sprzeczać ani tym oburzać. W finansach możesz zacząć czerpać zyski dzięki ekologicznemu podejściu do świata. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na płuca.

Tarot dzienny dla Wagi (3.02.2024 r.)

Karta: Koło Fortuny

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz kołem zamachowym dla jego planów. Możesz trafić na osobę, która dużo ostatnio straciła lub postanowiła gruntownie odmienić swoje życie. Człowiek ten jednak nadal jest przywiązany do tego, kim był. W związku z tym kontakty z nim mogą być raz ekscytujące, a raz frustrujące. W finansach możesz otrzymać nagłe wieści. W zdrowiu uwaga na zawroty głowy.

Tarot dzienny dla Skorpiona (3.02.2024 r.)

Karta: Wieża Boga

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zaprowadzisz generalne porządki w swoim życiu miłosnym. Są ludzie, którzy chętnie zobaczyliby trzęsienie ziemi. Pragną obserwować obalenie złego ich zdaniem porządku i przywrócenie właściwych zasad. Życie nie jest jednak takie proste. Ważne zmiany często zachodzą niepostrzeżenie. W finansach możliwa przeprowadzka, kupno mieszkania. W zdrowiu uwaga na plecy.

Tarot dzienny dla Strzelca (3.02.2024 r.)

Karta: 6 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nawet jeśli odejdziesz daleko, to w sercu będziesz pielęgnować wspólne wspomnienia jak najdroższy skarb. Pewna osoba ma nadzieję pozostać przy tobie przez lata i dziesiątki kilometrów. Ktoś inny z kolei zabiega o to, aby nigdy nie zdarzyło ci się zmienić o nim zdania. W finansach możesz odnaleźć to, czego szukasz - choć daleko od domu. W zdrowiu uwaga na zatoki.

Tarot dzienny dla Koziorożca (3.02.2024 r.)

Karta: Rycerz Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy na twoją pomysłowość, gdy mowa o pokonywaniu przeszkód. Tamta osoba ma nadzieję, że wykażesz się szlachetnością. Nawet jeśli otoczenie okaże się zawodne i nie do końca warte zaufania. Największym skarbem jest to, co my możemy dać sobie sami, a nie to, co robią dla nas inni. W finansach możliwa będzie dłuższa podróż. W zdrowiu uwaga na problemy z językiem.

Tarot dzienny dla Wodnika (3.02.2024 r.)

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wzniesiesz się ponad swoje wewnętrzne przeżycia, lęki i obsesje. Świat jest intrygujący nie tylko po zmroku. W świetle dnia rozgrywają się wielkie dramaty i jeszcze większe komedie. Zwróć się ku ludziom, którzy pozwolą ci eksplorować swoją jasną, optymistyczną stronę. W finansach odróżniaj fakty od fantazjowania. W zdrowiu uwaga na problemy z tarczycą.

Tarot na dziś dla Ryb (3.02.2024 r.)

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją niezłomność, umiejętność pięcia się w górę pomimo przeciwności losu. Niektórzy ludzie potrzebują, by nimi pokierować. Nawet jeśli oficjalnie się na to nie zgadzają. Potrzeba wtedy dużo taktu i delikatności. Podsuwaj pomysły i pozwól komuś wierzyć, że sam na nie wpadł. W finansach trzeba okiełznać gniew, by móc dalej działać. W zdrowiu uwaga na zęby.

