Egzotyczne połączenie z Krakowa już od 11 czerwca

Jazeera Airways, tani przewoźnik z Kuwejtu, ogłosił uruchomienie bezpośrednich lotów między stolicą tego kraju a Krakowem. Odprawę pierwszych rejsów zaplanowano na 11 czerwca, jak ogłosił przewoźnik za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgodnie z informacjami z systemu rezerwacyjnego Jazeera Airways, połączenia na trasie Kuwait City — Kraków będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, przy użyciu samolotów Airbus A320. Czas trwania lotu wyniesie około pięciu godzin. Kuwejtczycy przylecą do polskich sanatoriów

Kuwejt to jeden z bliskowschodnich krajów, z którym Polska od lat utrzymuje ożywioną wymianę handlową. Dominuje w niej polski eksport — co ciekawe, towarem najbardziej pożądanym przez Kuwejtczyków są polskie wyroby cukiernicze. Ponadto do tego kraju eksportujemy meble, kosmetyki, cukier i twarogi. Regularne połączenia pasażerskie pozwolą wkrótce przyciągnąć także więcej grup turystycznych z Kuwejtu.