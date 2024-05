Grzegorz Mikielewicz — założyciel i CEO platformy Getaway — wyjaśnia, że osoby poszukujące wakacji najczęściej biorą pod uwagę dwa czynniki, takie jak cena i popularność danego miejsca . Dodaje, że wielu z nas nie napawa optymizmem myśl na spędzenie długo wyczekiwanego urlopu na zatłoczonej plaży, a na dodatek za niemałą opłatą. Ekspert tłumaczy, że istnieją jednak kierunki, które pozwolą na odpoczynek za przystępną cenę. Co ciekawe w oszczędzaniu może być pomocna również technologia.

Co ciekawe, sezon wakacyjny jest tam długi, gdyż ciepłą wodą i słońcem możemy cieszyć się aż do października. Ekspert dodaje, że warto udać się także na jednodniową wycieczkę do miasteczka Pizzo, które znajduje się w tej okolicy. Kraina ta słynie z lodów z czekoladą i truflami, których wręcz trzeba spróbować.