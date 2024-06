To wyjątkowy dzień. Jak uczcić przesilenie letnie?

Noc Świętojańska, przesilenie letnie, Noc Kupały. Wszystko to są nazwy na najdłuższy dzień w roku. Kojarzony szczególnie ze starożytnymi świętami celtyckimi, druidycznymi i pogańskimi, jest to moment w roku, w którym słońce osiąga zenit i zapewnia nam najwięcej światła dziennego. Niektórzy wierzą do dziś w wyjątkową moc tego czasu i wykorzystują go do wzmocnienia swoich wibracji.