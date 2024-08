To żeńskie imię nie cieszy się w Polsce dobrą sławą. Czy słusznie?

Jest wrażliwa, ale nie chowa długo urazy. Radzi sobie w trudnych sytuacjach, przez co życiowe niepowodzenia nie są dla niej straszne, a wręcz stanowią szansę na wyciągnięcie trafnych wniosków. Co jeszcze można powiedzieć o kobiecie, której imię to Karyna?