Niektórzy uchodzą za urodzonych romantyków, inni z kolei twardo stąpają po ziemi. Znaki zodiaku - zdaniem astrologów - mają określać nasze cechy, dobre i złe strony, jak i predyspozycje co do wykonywania niektórych profesji. Mamy tu również grono znaków uchodzących za wrażliwe i dające się łatwo zranić lub takie, które cechuje wysoka odporność psychiczna. I to tej drugiej grupie przyjrzymy się dziś. Oto trzy najbardziej odporne psychicznie znaki zodiaku. Jesteś w tym gronie?

Baran: odwaga i determinacja

Naszą listę otwiera zodiakalny Baran. Osoby spod tego znaku zodiaku są odważne, energiczne, życzliwe, przedsiębiorcze. W swoim otoczeniu uchodzą też za ludzi "nie do zdarcia". Wszelkie problemy i przeszkody starają się zwinnie omijać - w trudnym czasie potrafią też o siebie zadbać, by mieć siłę do dalszej walki. Chociaż cierpliwość nie jest ich mocną stroną, wydają się niezwykle odporne psychicznie na wszelkie meandry losu. Oczywiście jak każdy potrzebują rozmowy i zrozumienia - to dostarcza im dodatkowej motywacji w trudnych chwilach. Chociaż Baran miewa skłonności do ryzyka, to w życiu najczęściej dokładnie analizuje obrane strategie. Osoby spod tego znaku zodiaku zazwyczaj polegają na sobie i swoich umiejętnościach. Nie oglądają się za siebie, nie patrzą, co robią inni - koncentrują się na swoim życiu. Nie zajmują się sprawami, na które nie mają wpływu.

Waga: twarda jak skała

Na pierwszy rzut oka wydaje się być skromna. Proszę Państwa, oto zodiakalna Waga. Chociaż początkowo może wydawać się krucha i wrażliwa, niech was to nie zmyli. To znak zodiaku twardy jak skała, chociaż może nie sprawiać takiego wrażenia. Na Wagę zawsze można liczyć - w kryzysowych sytuacjach nie odpuszcza. Chociaż bywa trudno, nie załamuje się. Na liście jej mocnych stron znajdują się poczucie sprawiedliwości, równowaga i uprzejmość. Z drugiej strony Wagi są nieco kłótliwe, ale to pomaga im w osiąganiu rozmaitych celów.

Waga to urodzona altruistka - zawsze stara się dostrzec dobro w innych. Problemy i komplikacje zsyłane przez los traktuje jako cenną lekcję. Wierzy, że w drodze do rozwiązania problemu zawsze spotka dobrych ludzi, którzy jej w tym pomogą. Nie traci czasu na załamywanie rąk, tylko działa. Potrafi podtrzymywać innych na duchu i dodaje otuchy. Mieć ją w rodzinie czy wśród przyjaciół to prawdziwy skarb!

Niektóre znaki zodiaku łatwiej pokonują przeszkody, jakie zsyła im los 123RF/PICSEL

Koziorożec: koncentracja i odpowiedzialność

Odpowiedzialność, rzetelność, ambicja. Tak najprościej można opisać zodiakalnego Koziorożca. Przetrwa wszelkie wichury i sztormy, by żyć dalej. Optymista, który zawsze widzi światełko w tunelu i powtarza jak mantrę: to, co złe, minie. Koziorożce są bardzo odporne psychicznie. A to ze względu na to, że są skupione na osiąganiu celów. Nieszczęśliwy związek? W porządku, czas odejść, przeanalizować jak to zrobić. Jeśli Koziorożec podejmie decyzję, trudno go przekonać do zmiany planów. Skupienie na celu pomaga im zachować równowagę. Osoby spod tego znaku nie oczekują, że wszystko ułoży się natychmiast, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zdają sobie sprawę, że na pewne rzeczy czy rozwiązanie problemów trzeba trochę poczekać. Akceptują to, że po drodze pojawia się wiele trudności, a i nie zawsze spotyka się życzliwych ludzi. Koziorożce twardo stąpają po ziemi i nie dają się zwieźć chwilowym rozwiązaniom. Jeśli coś budować, to powoli i po kolei.

