Grudzień to wyjątkowy miesiąc w roku, w którym symbolicznie zamykamy pewien okres, szykując się do kolejnego cyklu. To czas refleksji oraz wyciszenia i idealny moment na dokończenie projektów, ale również pogodzenie i pożegnanie się z przeszłością. To ważny miesiąc, w którym powinniśmy wyciągnąć naukę z tego, co przydarzyło nam się w tym roku i odważnie spojrzeć w przyszłość, także w kwestii uczuć.