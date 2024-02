Spis treści: 01 Rok przestępny

29 lutego w kalendarzu widnieje raz na cztery lata. Czy to oznacza, że osoby urodzone w tym wyjątkowym dniu świętują urodziny w dość odległej perspektywie czasu? Niezupełnie. Zgodnie z prawem, gdy w kalendarzu daty 29 lutego brak, wszystkie związane z nim terminy (np. na złożenie dokumentów), przypadają dzień wcześniej, 28 lutego. W praktyce, niektórzy świętują swoje urodziny również 1 marca.

Rok przestępny

W Europie lata przestępne wprowadził w 45 r. p.n.e Juliusz Cezar. Wszystko po to, aby rok zgadzał się z kalendarzem słonecznym. Co cztery lata powtarzano dzień znajdujący się między 23 a 24 lutego. Z kolei 29 lutego znajduje się w kalendarzu gregoriańskim. Rok przestępny ma 366 dni.

Z kolei w kalendarzu żydowskim rok przestępny ma jeden dodatkowy, trzynasty miesiąc. W tym przypadku rok przestępny zdarza się siedem razy w ciągu 19 lat i wypada co dwa-trzy lata. Kalendarz żydowski jest oparty na cyklu księżycowym, który wyznacza miesiące - dlatego też wyznaczenie dodatkowego pozwala na zrównanie cyklu księżycowego ze słonecznym.

Chociaż data uchodzi za wyjątkową, to nie cieszy się zbyt dobrą sławą, jeśli chodzi o wydarzenia historyczne. W latach przestępnych dochodziło do katastrof, takich jak np. zatonięcie Titanica w 1912 roku.

Jakie są osoby urodzone 29 lutego?

29 lutego to jednak bez wątpienia wyjątkowa data urodzenia - w końcu osoby urodzone w roku przestępnym mogą świętować urodziny w rzeczywistej dacie raz na cztery lata. Ich znak zodiaku to Ryby (19 lutego - 20 marca), który charakteryzuje nietuzinkowa i dość skomplikowana osobowość. Ryby to żywioł wody, a to nie pozostaje bez wpływu na ich zachowanie, temperament i sposób funkcjonowania w życiu codziennym.

Zodiakalne Ryby słyną z intuicji, wrażliwości, empatii, ale i sprzecznej natury. Chciałyby mieć ciastko i zjeść ciastko. Są wyczulone na krzywdę, która jest wyrządzana innym. Zazwyczaj cieszą się dużą sympatią otoczenia, ale ich grono przyjaciół nie jest zbyt liczne. Są kreatywne i lojalne. Bliscy i znajomi doceniają również to, że potrafią słuchać.

Z drugiej jednak strony Ryby potrafią być uparte, nieustępliwe, pamiętliwe, a czasami i przewrażliwione na swoim punkcie. Nie tolerują kłamstw i czasami trudno im odpuścić.

Zdjęcie Osoby urodzone 29 lutego znajdują się w gronie ludzi wyjątkowych. Nie tylko ze względu na datę urodzenia / 123RF/PICSEL

Polski astrolog o urodzonych 29 lutego

Jakie są osoby urodzone 29 lutego? Astrologowie uważają, że to wybrańcy losu, z natury spokojni i zrównoważeni. Słynny polski astrolog okresu międzywojennego Jan Starża Dzierżbicki, w książce "Pod jaką gwiazdą się urodziłeś - horoskopy na każdy dzień roku" wydanej w 1938, tak pisał o osobach urodzonych 29 lutego:

"Ostrożny, małomówny - może osiągnąć wiek sędziwy".

Astrolog zwracał uwagę, że to osoby mające skłonność do samotności, zainteresowane rzeczami tajemniczymi, ukrytymi i mistycznymi. Astrolog twierdził, że osoby urodzone 29 lutego "poszukują prawdy nieustannie". Co więcej, dzięki swojej intuicji potrafią dostrzec to, co dla wielu jest ukryte. Tam, gdzie inni widzą jedynie skutki, one dostrzegają również przyczyny. Są podatne na bóle głowy i przeziębienia. Urodzeni 29 lutego lubią pomagać i wspierać innych. Ich wadą jest zbytnia chwiejność i słabość do otoczenia.

Jeśli taka osoba ma zły nastrój, odnosi wrażenie, że cały świat jest przeciwko niej. Chociaż nie lubi rywalizować z innymi, to potrafi być nad wyraz uparta.

- Na ogół jest jednak człowiekiem delikatnym, a takie momenty są raczej gwałtowną reakcją na nacisk, jaki wywiera otoczenie. W życiu codziennym okazuje dużo ostrożności, jest małomówny i dość nieufnie odnosi się do osób nieznanych. Gdy jednak rozmowa wkracza na tory jego zainteresowań - wówczas ożywia się. Poszukuje prawdy raczej przez wrodzoną intuicję i przeczucia duchowe, aniżeli przez teoretyczne studia naukowe - pisał Jan Starża Dzierżbicki.

Zdjęcie Astrologowie uważają, że osoby urodzone 29 lutego to wybrańcy losu / 123RF/PICSEL

Znane osoby, które urodziły się 29 lutego

Wśród gwiazd nie brakuje osób, które 29 lutego świętują urodziny. Oto niektóre z nich:

Olga Bołądź - aktorka,

- aktorka, Barbara Tatara - modelka i miss Polonia z 2007 roku,

- modelka i miss Polonia z 2007 roku, Agata Wypych - rozgrywająca w reprezentacji Polski w piłce ręcznej,

- rozgrywająca w reprezentacji Polski w piłce ręcznej, Lena Gercke - niemiecka modelka,

- niemiecka modelka, Mark Foster - piosenkarz Foster the People,

- piosenkarz Foster the People, Ja Rule - amerykański raper.

