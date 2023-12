Spis treści: 01 Numerologia jako mistyczna wiedza o samym sobie

02 Czym jest klucz wcielenia i jak go obliczyć?

03 Co oznacza klucz wcielenia o danej wibracji?

04 Liczby mistrzowskie w kluczu urodzenia. Co oznaczają?

Numerologia jako mistyczna wiedza o samym sobie

Numer domu, telefonu, numer pesel, data urodzenia, godzina przyjścia na świat, a nawet tablica rejestracyjna - wszystko, gdzie występują liczby, dla numerologii ma swój sens, wskazówkę, nawet przepowiednię.

Zdolny lider o artystycznej duszy. Ten znak zodiaku jest niezwykły Numerologia ma korzenie w starożytności, a już sam Pitagoras był zdania, że gdy zrozumiemy znaczenie pojedynczych cyfr, uda nam się zrozumieć również naszą duchowość.

W numerologii każda liczba coś oznacza i ma swój ukryty sens, a on z kolei jest zapisany chociażby w dacie naszych urodzin, a nawet w dokładnej godzinie przyjścia na świat.

Według numerologii znaczenie mają także i litery, które otrzymują swoją wartość liczbową i także wtedy mają konkretne przesłanie. Warto zatem zwrócić uwagę także na imię i nazwisko, jakie nosimy, bo ma ono wtedy konkretną wibrację.

Zdjęcie Numerologia fascynuje ludzi od wieków / 123RF/PICSEL

Ta dziedzina ezoterycznej wiedzy rozwinęła się na tyle, że powstało wiele wątków i zagadnień pozwalających danemu człowiekowi zrozumieć przez pryzmat otaczających go liczb, kim jest, skąd pochodzi, jakie ma zadania na to wcielenie i kim był w poprzednich wcieleniach.

Punkty zwrotne, cykle, karmy i klucze wcielenia, to pojęcia, które w dużej mierze tworzą numerologię. To właśnie klucz wcielenia jest jednym z bardziej interesujących wątków w analizie numerologicznej daty urodzenia.

Czym jest klucz wcielenia i jak go obliczyć?

Klucz wcielenia zwany jest także warunkiem karmicznym wcielenia. To opis drogi, doświadczeń, jakie musimy według numerologii w tym danym wcieleniu odbyć, by nasza dusza "odrobiła lekcję" i wzbogaciła się, ucząc czegoś nowego. Dana liczba występująca w kluczu wcielenia ma swoje znaczenie i oznacza różne drogi i doświadczenia zaplanowane przez Wszechświat tak, by ukształtować naszą osobowość.

Nie bez powodu nazywana jest także liczbą rozwoju, bo celem klucza wcielenia jest właśnie... rozwój. Precyzuje on główny motyw tego wcielenia, w którym obecnie się znajdujemy. To lekcja, którą należy przepracować, by w pełni wykorzystać dany nam potencjał.

Zdjęcie Klucz wcielenia może wskazać odpowiednią drogę w życiu / 123RF/PICSEL

Klucz wcielenia ma również powiązania ze sposobem naszego funkcjonowania w relacjach czy też z wyborem wykształcenia i zawodu.

Aby obliczyć swój indywidualny klucz wcielenia należy dodać do siebie liczbę dnia urodzenia i miesiąca urodzenia oraz, gdy otrzymamy wynik dwucyfrowy, należy sprowadzić otrzymany wynik do jednej cyfry, dodając liczby z wyniku do siebie.

Nie robimy tego jednak gdy w wyniku zsumowania dnia i miesiąca otrzymamy liczby takie jak 11, 22, 33, gdyż w numerologii są to tzw. liczby mistrzowskie.

I tak, gdy urodziliśmy się 3 maja, to wówczas 3+5 = 8. Nasz klucz wcielenia ma wtedy wibrację 8.

Takich wibracji w numerologii wyróżnia się 9 oraz wibrację liczb mistrzowskich i liczb karmicznych.

Co oznacza klucz wcielenia o danej wibracji?

Klucz wcielenia wskazuje nam drogę naszego rozwoju i tego, jak dojdziemy do rozwinięcia naszej osobowości. I tak klucz wcielenia o wibracji 1 wskazuje na to, że powinniśmy dążyć do rozwoju poprzez niezwykle nowatorskie, własne podejście do wszystkich aspektów naszego życia.

W trakcie tej drogi powinniśmy wykształcić w sobie przedsiębiorczość, odwagę, aktywność i przywództwo. Powinniśmy unikać za to pychy i niecierpliwości.

Osoby, które posiadają klucz wcielenia o wibracji 2, mają uczyć się współpracy z innymi. Liczba 2 przynosi wydarzenia, których celem jest nauka tolerancji, dyplomacji, kompromisu.

Zdjęcie Klucz wcielenia może mieć różną wibrację / 123RF/PICSEL

Wibracja 3 to nauka optymizmu. To wibracja sprzyjająca korzystaniu z życia z wielką radością i nauka czerpania z niego pełnymi garściami. Na tej jakże szczęśliwej drodze jednak należy uważać na to, by nie trwonić swojej energii życiowe, bo to może z kolei przynieść nam smutek i niezadowolenie ze zmarnowanego czasu.

Wibracja 4 to nauka pracowitości i lekcja tego, by być ostrożnym. Nieobce są takim osobom pojęcia takie jak porządek, systematyczność, dyscyplina, racjonalizm i trud. Wibracja ta często przynosi swego rodzaju ograniczenia w życiu, bariery do pokonania, a niekiedy też problemy finansowe. Nic nie przychodzi łatwo, a osoba pod tą wibracją nie można liczyć na szczęście. W tej lekcji chodzi o to, by solidnością, dyscypliną i porządkiem zyskać spokój i zabezpieczenie materialne.

5 to wibracja podróży i przekraczania swoich granic. Uczy wychodzenia ze swojej strefy komfortu i radzenia sobie wśród sporej ilości zmian i bodźców. 6 zaś to nauka odpowiedzialności za otaczających nas ludzi. Osoby te mocno związane są z rodziną, czasem aż za mocno. Właśnie w tej wibracji sztuka polega na tym, by znaleźć balans w dawaniu i braniu. To poszukiwanie harmonii we wszystkich sferach życia, brania na swoje barki tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć.

Osoby pod wibracją klucza wcielenia 7 mają za zadanie w tym wcieleniu samodoskonalić się. Często te osoby izolują się od innych i zgłębiają wiedzę o świecie i o sobie samym w samotności. To osoby skłonne do głębokich przemyśleń, pragnące uczyć się tego, co niedostępne dla innych. Mają także skłonności do zgłębiania duchowości.

Wibracja 8 klucza wcielenia uczy przywództwa, ale też jest konfrontacją z wartością pieniądza. To nauka działania w biedzie lub bogactwie oraz nauka znalezienia w sobie odwagi i siły, aby organizować, zarządzać i przewodzić innym.

9 zaś uczy wrażliwości na innych. To głęboka nauka empatii i współczucia, bez względu na gatunek. Sukces i satysfakcja przychodzi u takich osób przy okazji wykonywania pracy związanej z pomaganiem innym ludzi, a nie nakierowanej na własne korzyści.

Liczby mistrzowskie w kluczu urodzenia. Co oznaczają?

Zdjęcie Liczby mistrzowskie żądzą się swoimi prawami w numerologii / 123RF/PICSEL

Niekiedy w kluczu urodzenia pojawia się liczba mistrzowska - 11, 22 lub 33. Gdy taka liczba stanie na naszej drodze życia, Wszechświat według numerologii stawia przed nami wyjątkowe zadanie, które może być naszym powołaniem.

11 to możliwość zrealizowania w życiu wyższych aspiracji i wielkie pragnienie zrozumienia samego siebie, odpowiedź na pytania "kim jestem" i "po co tu jestem".

Wibracja 22 to praca lub twórczość dla dobra innych. Wykonując daną pracę lub zadanie, osoby pod tą wibracją mają poczucie misji. To tworzenie takich rzeczy, które polepszą jakość życia innych ludzi.

33 to przekazywanie wiedzy i mądrości innym, bycie mentorem, przewodnikiem, nauczycielem. Osoby pod tą wibracją roztaczają często wokół siebie niezwykłą aurę spokoju, która udziela się innym ludziom.