Urodzeni w grudniu - zodiakalni Strzelce

Graficznym symbolem zodiakalnego Strzelca jest centaur - pół człowiek, pół koń, co symbolizuje idealne połączenie zwierzęcej energii i życia w ruchu z ludzkim umysłem. Najważniejsze w tym obrazie jest jednak coś innego: napięty łuk gotowy do oddania strzału i kołczan pełen zapasowych strzał. Taki właśnie jest zodiakalny Strzelec:

pełen życiowej siły

gotowy do działania

biegnący przez życie z okrzykiem "naprzód!" na ustach

Jakie jeszcze cechy wyróżniają ludzi spod tego znaku zodiaku?

Osoby urodzone w grudniu. Optymizm i radość życia

Zodiakalny Strzelec to przede wszystkim wspaniały kompan i towarzysz życia. Jest urodzonym optymistą, osobą pogodną, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do otoczenia. Ludzie lubią go, obdarzają serdecznością, sympatią i zaufaniem. Strzelec to osoba, która ma bardzo wielu znajomych i całkiem spore grono przyjaciół. Bliscy (i trochę dalsi) cenią go za pogodne usposobienie i to, że jest duszą towarzystwa, która potrafi odnaleźć się w każdej niemal sytuacji (i dobrze się w niej czuć). Wielką zaletą Strzelca jest też to, że zwykle towarzyszy mu dobry humor, którym zaraża innych.

Urodziłeś się w grudniu? Nie lubisz stać w miejscu

Strzelec to osoba aktywna, ciekawa świata, energiczna, z wielkim apetytem na życie. Lubi przygody, jest aktywna fizycznie, kocha podróże, z radością kolekcjonuje doświadczenia. Poznawanie nowych miejsc i nowych ludzi to dla Strzelca wielka przyjemność i sens życia. Ten znak zodiaku kocha ruch, zabawę, towarzystwo, śmiech i żarty. Nie ma dla niego większej tortury niż nudna praca, zamknięcie w czterech ścianach i zbyt długie przebywanie w jednym miejscu. To pozbawia Strzelce energii i radości życia.

Urodzeni w grudniu nie znoszą nudy

Strzelce bardzo cierpią, kiedy w ich życie wkrada się rutyna, małomiasteczkowe zobowiązania oraz narzucone z zewnątrz konwenanse. Nie lubią ciasnoty umysłowej, przesądów, zabobonów, nudnych tradycji i robienia czegoś tylko dlatego, że tak wypada. Dostają szału, gdy rodzinne spotkania kończą się wielogodzinnym siedzeniem przy stole i rozmawianiem kolejny raz o tym samym. Razi ich tandeta, sztuczność, tanie efekciarstwo.

Strzelec pierwszy do pomocy

Strzelec to po prostu dobry, serdeczny człowiek, empatyczny i szczery. Gdy powiesz mu o swoich problemach, natychmiast zgłosi gotowość pomocy. I będzie to konkretna, wymierna pomoc. Strzelec nie boi się działania, ani ciężkiej pracy, a myślenie o innych jest dla niego po prostu naturalne. Sam jest dobry, więc wierzy w dobro innych ludzi. Strzelce są też wierne i oddane, co czyni z nich wspaniałych przyjaciół i osoby, które potrafią budować wieloletnie relacje. Strzelec to wspaniały kompan - do przysłowiowego tańca i różańca.

Zodiakalny Strzelec - szczery i prostolinijny

Obie cechy mają oczywiście swoją dobrą stronę i tę trochę gorszą. Strzelec mówi co myśli i nie jest mistrzem owijania w bawełnę. Nie licz więc z jego strony na przesadną dyplomację. Jeśli z jakiegoś powodu Strzelec musi zachowywać się naprawdę kurtuazyjnie, nie będzie z tego zadowolony i z pewnością odchoruję tę sytuację. Nie lubi trudnych i skomplikowanych relacji, źle się czuje w konfliktach i sitwie zależności, pragnie prostoty i przejrzystych układów z innymi ludźmi. Chętnie patrzy w przyszłość, nie rozpamiętuje zbyt mocno tego, co za nim, nie pamięta żali, woli patrzeć wprzód niż za siebie.

Strzelec to urodzony flirciarz

Płeć przeciwna nie onieśmiela Strzelca, wręcz przeciwnie. Ludzie spod tego znaku czują się na randkach, jak ryba w wodzie. Kochają płeć przeciwną, lubią się podobać, lubią romanse, życie towarzyskie i zabawę. Ważna jest dla nich powierzchowność - chcą dobrze wyglądać i zwracają uwagę na wygląd drugiej strony. Potrafią długo i niestrudzenie poszukiwać miłości życia, ale gdy już znajdą tą jedyną (lub tego jedynego) są stałe w uczuciach i wierne.

Na żonę lub męża wybiorą osobę, która zafascynuje ich ciekawą osobowością, spodoba im się pod względem fizycznym, zapewni ciekawe życie, ale przede wszystkim: da im sporo wolności i nie będzie starała się zbyt mocno ingerować w jej życie.

Wady? Są i wady?

Przede wszystkim impulsywność i niecierpliwość - to ona najbardziej daje się we znaki bliskim Strzelca. Jeśli coś ma się zdarzyć, niech dzieje się od razu! Czekanie nie jest najmocniejszą stroną osób spod tego znaku zodiaku. Zdarza się też, że jego szczerość i prostolinijność jest odbierana, jako brak taktu, a nawet wtrącanie się i wymądrzanie.

Wielu zarzuca Strzelcom niefrasobliwość. Długoterminowe planowanie, strategie i konsekwencja nie są mocną stroną Strzelca. Ten znak zodiaku raczej żyje chwilą i skupia się tym, co w życiu przyjemne. Średnio wychodzi mu odkładanie pieniędzy, ma skłonność do rozrzutności.

Koziorożec - grudniowy znak zodiaku

Osoby urodzone po 22 grudnia to zodiakalne Koziorożce:

ludzie praktyczni

twardo stąpający po ziemi

działający z konkretnej przyczyny i w konkretnym celu

Koziorożce są rozsądne i konsekwentne, dobrze się czują w roli przywódców. Ludzie spod tego znaku są godni zaufania i obdarzeni szacunkiem, choć nie są to osoby szczególnie emocjonalne i wylewne. Zwykle opanowane, bywają też wybuchowe, ale wiele musi się stać, by coś doprowadziło ich do takiego stanu.

Lubią odnosić sukcesy, cenią bycie na szczycie hierarchii, pragną być nagradzane i chwalone. Bywają impulsywne i nerwowe, są też dość skryte i nie zaprzyjaźniają się łatwo. Co nie znaczy, że nie zaprzyjaźniają się wcale.

