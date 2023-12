Spis treści: 01 Szczęśliwa data urodzenia. Los ci sprzyja i ześle ogromną fortunę

Data urodzenia w numerologii ma ogromne znaczenie. Niektórzy wierzą, że na jej podstawie można odczytać przyszłe losy, kierunki rozwoju, talenty, zalety i wady. Ile w tym prawdy? Cóż, trudno powiedzieć, ponieważ numerologia jest uznawana za pseudonaukę, która podobnie jak astrologia, wywodzi się z ezoteryki. Nie przeszkadza to jednak sugerować się nią np. w sprawach biznesowych. Cyfry składające się na datę urodzenia są indywidualną wróżbą dla każdej i każdego z nas. Oczywiście tego typu "rewelacje" należy raczej traktować z przymrużeniem oka i w ramach ciekawostki.

Numerologia wyróżnia szczęśliwe daty urodzenia. Wedle jej założeń, osoby, które urodziły się w konkretnych dniach i miesiącach należą do wybrańców losu. Jedna z takich dat przypada późną zimą - mają ją prawdziwi szczęśliwcy. Dlaczego? Zawarte w niej cyfry mają przyciągać bogactwo i pomyślność. Urodziłaś się tego dnia? Nie narzekaj. Los ci sprzyja.

Szczęśliwa data urodzenia. Los ci sprzyja i ześle ogromną fortunę

Chodzi o datę 03.03, która w numerologii koncentruje się na pieniądzach i tym, by wieść luksusowe i bezproblemowe życie. Takie połączenie cyfr zapewnia ogromny sukces w życiu zawodowym, ale i wielkie szczęście w życiu prywatnym.

Nie można mieć wszystkiego? W tym przypadku lepiej mówić: mogę wszystko. W numerologii to właśnie cyfra 3 symbolizuje finanse i dostatek, ale i ciężką pracę, koncentrację na celu czy umiejętne rozwiązywanie problemów.

Osoby urodzone 03.03 potrafią przejąć kontrolę nad swoim życiem i różnymi sytuacjami, co sprawia, że wszystko im sprzyja. Oczywiście kryzysowe sytuacje się zdarzają, jednak zdroworozsądkowe podejście do życia pozwala im zwinnie przeskakiwać przez życiowe trudności. Osoby, które w swojej dacie urodzenia mają cyfry 3 nie boją się wyzwań, chętnie inwestują i pomnażają zyski.

3 w numerologii: co symbolizuje

Trójka w numerologii symbolizuje harmonię i "trójcę", na którą składają się dusza, ciało i umysł. Jej wibracja przynosi harmonię w życiu, szczęście i rozsądek. Cyfra 3 to również porozumienie z innymi, wprawianie innych w pozytywny nastrój czy motywacja do działania. Trójka to bystry umysł i szybkie uczenie się nowych rzeczy.

Numerologiczna 3: jaka jest

Osoby będące numerologiczną 3 (suma wszystkich cyfr z daty urodzenia) są uznawane za urodzone pod szczęśliwą gwiazdą. Pozytywnie nastawione do świata, skupione na celu, bez obaw sięgające po swoje. Niestety, czasami jej działanie budzi zazdrość wśród innych, zwłaszcza malkontentów. Może się zdarzyć, że z tego powodu niektórzy będą jej rzucali kłody pod nogi. Przedsiębiorcza Trójka jednak nie jest łatwym celem i z klasą potrafi przeciwstawić się wszelkim trudnościom.

Dzięki ogromnej ilości pozytywnej energii zawsze wychodzi cało nawet z większej opresji. Do tego jest serdeczna, otwarta i sympatyczna. Mieć ją w gronie rodziny czy przyjaciół to prawdziwy skarb.

