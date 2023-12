Spis treści: 01 Magia grudniowych przesądów. Lepiej mieć się na baczności

02 Dzień prezentów, ale bez kwiatów. Ten element prezentu lepiej sobie odpuść

03 W grudniu uważaj na pieniądze. Szczególnie w Mikołajki

04 Tego dnia nie sprzątaj! Miotła to rózga?

Magia grudniowych przesądów. Lepiej mieć się na baczności

Ostatni miesiąc roku od niemal zawsze w wierzeniach ludowych był uznawany za szczególny. Także był uznawany za wyjątkowy pod kątem pecha. Widocznie na każdym kroku czyhają na nas niebezpieczeństwa pod względem złych uroków i zdaniem naszych prababek należało i wciąż należy uważać na to, co się robi, mówi i czuje.

Cztery znaki zodiaku, którym „dostanie się” od losu od razu po świętach. Lepiej się przygotować Przyciągnąć pecha w grudniu jest niezwykle łatwo. Ci, którzy wierzą w przesądy wystrzegają się w ten magiczny czas, czas okołoświąteczny, a także w same świąteczne dni, niektórych czynności.

Ludzie starają się nie kłócić z nikim i nikomu nie zazdrościć, czy nie złorzeczyć, bo to finalnie do nich może przyciągnąć złą energię, panie wystrzegają się ścinania włosów, a w samo Boże Narodzenie uważnie daje się prezenty, by nie zawierały one noży, portfeli, butów, czy świec, bo to nie wróży nic dobrego ani dla darczyńcy, ani dla osoby obdarowanej.

Okazuje się także, że w same Mikołajki należy uważać na trzy rzeczy tego dnia.

Dzień prezentów, ale bez kwiatów. Ten element prezentu lepiej sobie odpuść

W rozmaite święta, a najczęściej w czyjeś urodziny, lecz nie tylko, często do głównego prezentu dołączamy także kwiaty, czy czekoladki, by jeszcze umilić komuś ten wyjątkowy dzień.

Zdjęcie W Mikołajki lepiej nie darować nikomu kwiatów. Powód może zaskakiwać / 123RF/PICSEL

Wygląda na to, że według przesądów w Mikołajki nie powinniśmy darować jednak komuś kwiatów. W ten dzień, wszystko, co kojarzy się z rózgą, może mieć jej kształt, przynosi obdarowanemu pecha!

Kwiaty połączone w bukiecie niestety należą do takich rzeczy, które kształtem mogą przywodzić na myśl wierzbowe witki złączone w pęk i tworzące rózgę. Dlatego 6 grudnia zamiast kwiatów, które przynieść mogą pecha, lepiej wybrać czekoladki i komuś osłodzić ten piękny, grudniowy dzień.

W grudniu uważaj na pieniądze. Szczególnie w Mikołajki

Nasze prababki wierzyły także, że 6 grudnia nie powinniśmy wykonywać żadnych ruchów finansowych - ani wydawać pieniędzy, ani ich komuś pożyczać, ani także sami nie powinniśmy zaciągać kredytów tego dnia.

Zdjęcie 6 grudnia lepiej uważaj na wszelkie ruchy związane z finansami / Arkadiusz Ziolek / East News

Jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to przesąd dotyczy większych sum. Jeżeli tego dnia robimy drobne zakupy spożywcze, to nie powinniśmy się tym martwić. Za to jeżeli właśnie 6 grudnia postanowiliśmy komuś kupić drogi prezent, a nie zrobiliśmy tego wcześniej, możemy ściągnąć na siebie pecha.

Jeżeli zaś postanowiliśmy pożyczyć komuś pieniądze lub tego dnia sami zaciągnęliśmy dług, to sprowadzi to na nas finansowego pecha na resztę miesiąca.

Tego dnia nie sprzątaj! Miotła to rózga?

Jeśli wpadliśmy na pomysł, by 6 grudnia zamieść podłogi, to lepiej odpuśćmy sobie tę czynność. Okazuje się, że pecha może przynieść wtedy używanie miotły. Podobnie jak kwiaty, może ona być kojarzona z rózgą.

Zdjęcie 6 grudnia lepiej nie używaj miotły. Kojarzyć się może ona z rózgą / 123RF/PICSEL

Kto otrzymał rózgę 6 grudnia, ten nie ma powodów do radości - to kara za złe zachowanie. Zdaniem prababek, jeżeli więc nie chcemy zwrócić na siebie uwagi "złego oka" tego dnia, to lepiej zostawić omiatanie mieszkania na inny dzień.

Niech nic i nikt nie ma wątpliwości, że akurat my nie dostaliśmy rózgi i zachowaliśmy się poprawnie przez cały miniony rok.

