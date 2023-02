Uwodzicielskie i pewne siebie. Imiona kobiet femme fatale

Astrologia

Femme fatale doprowadza mężczyzn do upadku. Jest tajemnicza, uwodzicielska i pewna siebie. Budzi pożądanie i zazdrość. To kobieta, która nie boi się wykorzystać swoje atuty do osiągnięcia tego, czego chce. Jakie imiona mają cechy typowej femme fatale?

Zdjęcie Kobiety, będące femme fatale, cechuje pewność siebie / 123RF/PICSEL