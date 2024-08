Superpełnia i Księżyc Jesiotrów. Co nas czeka w sierpniową pełnię?

Superksiężyc to zjawisko astronomiczne, które ma miejsce, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego perygeum, czyli punktem na orbicie najbliżej Ziemi.

W rezultacie Księżyc wydaje się większy i jaśniejszy niż zwykle, ponieważ jest bliżej naszej planet, i może wyglądać o około 14% większy i o 30% jaśniejszy niż wtedy, gdy jest najdalej od Ziemi. To zjawisko będziemy mogli oglądać właśnie 19 sierpnia o godzinie 20.27.

Wygląd, to jednak nie wszystko, co tej nocy zaoferuje nam ziemski satelita. Sierpniowa pełnia zwana jest od wieków Księżycem Jesiotrów. Skąd w ogóle ta nazwa się wzięła?

Księżyc Jesiotrów to tradycyjna nazwa pochodząca od północnoamerykańskich plemion indiańskich, takich jak Algonkinowie, które nadały ją w odniesieniu do czasu, kiedy jesiotry - duże ryby słodkowodne - były najłatwiejsze do złowienia w Wielkich Jeziorach oraz innych większych zbiornikach wodnych.