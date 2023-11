Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy dla Barana (6-12.11.2023 r.)

02 Horoskop tygodniowy dla Byka (6-12.11.2023 r.)

03 Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt (6-12.11.2023 r.)

04 Horoskop tygodniowy dla Raka (6-12.11.2023 r.)

05 Horoskop tygodniowy dla Lwa (6-12.11.2023 r.)

06 Horoskop tygodniowy dla Panny (6-12.11.2023 r.)

07 Horoskop tygodniowy dla Wagi (6-12.11.2023 r.)

08 Horoskop tygodniowy dla Skorpiona (6-12.11.2023 r.)

09 Horoskop tygodniowy dla Strzelca (6-12.11.2023 r.)

10 Horoskop tygodniowy dla Koziorożca (6-12.11.2023 r.)

11 Horoskop tygodniowy dla Wodnika (6-12.11.2023 r.)

12 ​Horoskop tygodniowy dla Ryby (6-12.11.2023 r.)

Horoskop tygodniowy dla Barana (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. Do spraw zawodowych podejdziesz poważnie i odpowiedzialnie realizując zadania, które zostały ci powierzone. Zajęte Barany będą starały się zachować poprawną atmosferę i tego samego będą oczekiwać od partnera. Wolne zaś niespodziewanie zauroczą się w kimś, kogo znają już od dawna. W weekend zadbaj o wzmocnienie swojej odporności.

Czytaj również: Te znaki zodiaku listopad obsypie pieniędzmi. Sprawdź, czy czeka cię powodzenie w finansach

Reklama

Horoskop tygodniowy dla Byka (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu możesz liczyć na przełom w sprawach zawodowych. W pracy narzucisz sobie dyscyplinę i uda ci się zrobić milowy krok w karierze. Pchniesz naprzód sprawy, na których ci zależy. Zajęte Byki będą musiały stawić czoła starym problemem, które wciąż dręczą ich związek. Wolne zaś spotkają byłego partnera, z którym będą miały ochotę ponownie odnowić znajomość. Niestety sytuacja okaże się krótkotrwała!

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt (6-12.11.2023 r.)

Astrologia Ten znak zodiaku idzie przez drogę usłaną sukcesami. To wielki szczęśliwiec Przed tobą ważny tydzień. W pracy zwiększy się twój potencjał, a wszystko, co teraz rozpoczniesz, przyniesie ci całkiem spore zyski. Zajęte Bliźnięta powinny poświęcić więcej czasu partnerowi, wysłuchując wreszcie jego próśb. Wolne zaś będą miały szczęście, bo w ich otoczeniu pojawi się poważny kandydat na partnera życiowego. W weekend unikaj śmieciowego jedzenia.

Horoskop tygodniowy dla Raka (6-12.11.2023 r.)

Aura tego tygodnia zachęci cię do zatrzymania i nabrania dystansu. W pracy od dawna żyjesz w biegu, rozpoczynając kilka spraw naraz i żadnej konkretnie nie kończąc. Zastanów się, co dla ciebie jest najważniejsze i na tym się skup! Zajęte Raki będą starały się więcej rozmawiać z partnerem, bo zauważą, że on coraz częściej szuka samotności. Wolne zaś ponownie popełnią błąd w miłości, wiążąc się z niewłaściwą osobą.

Horoskop tygodniowy dla Lwa (6-12.11.2023 r.)

Listopadowa aura przyniesie rozwiązanie w ważnych dla ciebie kwestiach. W pracy żadne przelotne problemy nie będą zakłócać twojego spokoju, a finanse zaczną wzrastać. Zajęte Lwy będą miały problem czy partner, z którym są obecnie, jest dla nich tym właściwym, czy lepiej się rozstać. Potrzebujesz czasu, aby odkryć słuszność decyzji. Wolne zaś spotkają kogoś, do kogo ich serce zabije od pierwszej chwili.

Sprawdź również: swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Panny (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu odpuść sobie nadmiar zadań i naucz się odpoczywać. W pracy szef będzie chciał zrzucić na ciebie nie twoje obowiązki, ale ty nie pozwól mu na to, wymigując się nadmiarem własnej roboty, nawet jeśli akurat nie masz nic do zrobienia. Zajęte Panny mogą wpaść w pułapkę rutyny i zaczną się nudzić w obecności partnera. Wolne zaś nie będą się garnąć do zawierania nowych znajomości.

Horoskop tygodniowy dla Wagi (6-12.11.2023 r.)

Aura tego tygodnia przeniesie konieczność skupienia się na bieżących sprawach. W pracy wiele zadań utknie w martwym punkcie i będziesz musiał coś z tym zrobić, aby ruszyć do przodu. Zajęte Wagi powinny uważać, by nie przekroczyć granicy flirtu i nie wejść w romans, którego długo mogą żałować. Wolne zaś oczarują płeć przeciwną swoim wyjątkowym urokiem. W weekend porządnie się wyśpij.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona (6-12.11.2023 r.)

Astrologia Kolor zależny od znaku zodiaku? Sprawdź, jaką masz aurę W tym tygodniu energia będzie cię rozpierać jeszcze bardziej niż zwykle. W pracy będziesz pracować za trzech, ale od szefa będziesz oczekiwał jakiegoś nowego zadania, bo stałe obowiązki zaczną cię nudzić. Zajęte Skorpiony będą miały doskonały czas dla uczuć. Wolne zaś poznają kogoś, przy kim poczują się dobrze. W weekend nie zaniedbuj swego organizmu.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca (6-12.11.2023 r.)

Listopadowa aura przyniesie problemy na tle przeszłości. W pracy będziesz musiał zmierzyć się z nieuczciwością ze strony kogoś z zespołu, kto pod tobą od dawna dołki kopie. Zajęte Strzelce zaczną niepotrzebnie wspominać swoje miłości sprzed lat i w myślach wracać do przeszłości zamiast żyć teraźniejszością. Wolne zaś zdecydują się na relacje z kimś, z kim dzieli je duża odległość. W weekend nie zapomnij o urodzie!

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu będziesz dobrze się bawić i nawiązywać nowe przyjaźnie. W pracy możesz śmiało korzystać z kontaktów, które nawiązałeś, a osiągniesz więcej, niż zamierzałeś. Zajęte Koziorożce powinny uważać, by niewinna znajomość nie przekroczyła pewnej granicy. Wolne zaś zupełnie niespodziewanie poznają kogoś. Kto na długo zapadnie im w pamięć. W weekend zapragniesz spędzić więcej czasu w spokoju i samotności.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu będziesz działać szybko i nie zostawisz niczego na ostatnią chwilę. W pracy kilka nieoczekiwanych okazji, które mogą cię pomóc w karierze. Wykorzystaj to!. Zajęte Wodniki będą starały się poprawić relacje, na nowo odkrywając erotyczną fascynację w partnerze. Wolne zaś będą poszukiwać nowych przygód przez Internet, odkrywając zalety flirtu przez czaty.

Czytaj także: Kiedy znajdę miłość? Horoskop dla poszukujących swojej bratniej duszy

​Horoskop tygodniowy dla Ryby (6-12.11.2023 r.)

W tym tygodniu nie będziesz miał nic sobie do zarzucenia. W pracy szef może się ciebie czepiać bądź spotkasz się z kontrolą, ale nic złego nie wyniknie. Zajęte Ryby nie powinny naginać faktów do swoich potrzeb i przyznać się do flirtów poza związkiem. Wolne zaś zaczną niepotrzebnie wspominać o byłej miłości, która i tak już się nie odnowi.