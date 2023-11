Spis treści: 01 Tęczowe barwy aury. Tak nas widzi Wszechświat

02 Znaki ziemskie i ich aury. Panny i Byki w delikatnych kolorach, a Koziorożec owiany tajemnicą

03 Ogniste znaki zodiaku, to czysta emocja i namiętność wyrażona w kolorze

04 Znaki żywiołu wody w fioletach. Mocny symbol tajemnicy

05 Znaki powietrzne z łączonymi aurami. Wagi, Bliźnięta i Wodniki niczym przekaźniki Kosmosu

Tęczowe barwy aury. Tak nas widzi Wszechświat

Pole elektromagnetyczne w ezoteryce zwane jest aurą, którą imitują wszystkie stworzenia. Gołym okiem jest ona niewidoczna, lecz według ezoteryki, niektórzy posiadają zdolność, aby ją zobaczyć. Wówczas można wiele dowiedzieć się na temat właściciela danej aury.

Horoskop miesięczny na listopad 2023. To będzie dobry miesiąc dla tych znaków Aura przenosi informacje o ogólnym stanie człowieka - fizycznym i psychicznym, ale też niesie informacje o cechach charakteru, jakie posiadamy. O wszystkich tych czynnikach mówi kolor aury.

Ten także zależny jest od znaku zodiaku, w którym się urodziliśmy, a w nim także zapisane są nasze indywidualne cechy. Jaki więc kolor aury przyświeca konkretnym znakom?

Znaki ziemskie i ich aury. Panny i Byki w delikatnych kolorach, a Koziorożec owiany tajemnicą

Znaki należące do żywiołu ziemi, czyli Panny i Byki, to kolory delikatne, kojące, dające wytchnienie jak natura. Wyjątkiem jest Koziorożec, ale i jego ziemska barwa ma swoje uzasadnienie. Byki będą mieć aurę zieloną, która emanuje nadzieją i spokojem. Często przejawia także miłość do lasów, a często jest także symbolem ludzi-uzdrowicieli.

Zdjęcie Byki to zielona aura, która emanuje Matką Naturą / 123RF/PICSEL

Panny zaś mają delikatną, błękitną aurę. Kolor błękitu kojarzony jest z lekkością myśli i także ze spokojem. Panny są niczym tafla czystego jeziora pośrodku zielonego lasu. Błękit symbolizuje także przejrzystość umysłu.

Z delikatnego zestawienia ziemskich znaków wyłamuje się Koziorożec ze swoją szkarłatnoczerwoną aurą. Ma ona symbolizować odporność na przeciwności losu, a nie porywczość emocjonalną, jak u Baranów. Koziorożec jest jak wulkaniczna lawa, która z uporem będzie przedzierać się przez wszystko, co napotka na swojej drodze. Stąd kolor zbliżony do lawy.

Ogniste znaki zodiaku, to czysta emocja i namiętność wyrażona w kolorze

Zdjęcie Czerwień i ogień, także w aurze to domena znaków ognistych q / 123RF/PICSEL

Ogniste znaki mają ogień nawet w kolorze swojej aury. Barany, Lwy i Strzelce to barwy, które zawierają emocje, żar i namiętność.

Barany to nic innego jak ognista czerwień pełna pasji oraz woli walki. Przecież panem planetarnym Baranów jest Mars, rozpalony do czerwoności Bóg Wojny. Lwy nie odbiegają od tego zestawienia kolorystycznego, bo ich aura jest w kolorze mocnej pomarańczy.

To nic innego, jak pewność siebie, stanowczość i buchające ego. Strzelec zaś będzie miał aurę w kolorze jasnej pomarańczy, która ma symbolizować ekspresję, gotowość do działania i kreatywność. Jego ogień życia płonie właśnie w tym kolorze.

Znaki żywiołu wody w fioletach. Mocny symbol tajemnicy

Zdjęcie Aury znaków wodnych pełne są duchowości i tajemnicy / 123RF/PICSEL

Ryby, Raki i Skorpiony to wodne znaki, które cechuje wielka duchowość i tajemniczość. Nic dziwnego, że ich aury symbolicznie także do tego nawiązują w swojej kolorystyce.

Skorpiony posiadają aurę w kolorze indygo. Najbardziej tajemniczy znak zodiaku także skrywa się w błękicie indygowym. Mroczna toń tej barwy symbolizuje intensywne emocje i nic innego, jak... intuicję. Ryby to fiolet, czyli symbol duchowości.

Nikogo więc nie zdziwi, że idealnie pasuje on do Ryb, które uchodzą za jeden z najbardziej uduchowionych, ezoterycznych znaków zodiaku. Raki zaś emanują różową aurą, która doskonale oddaje ich emocjonalne, pełne delikatności i miłości nastawienie do otaczającego ich świata.

Znaki powietrzne z łączonymi aurami. Wagi, Bliźnięta i Wodniki niczym przekaźniki Kosmosu

Zdjęcie Powietrzne znaki są pełne lekkości w swoich aurach / 123RF/PICSEL

Coś, co łączy Wszechświat z tym, co Ziemskie, to... powietrze. Nic więc dziwnego, że znaki powietrzne, czyli Waga, Bliźnięta i Wodnik będą miały mieszane barwy aur.

Aura niebiesko-zielona należy do Wagi, która wykazuje się wielką empatią i troską o najbliższych. Jest łącznikiem w rodzinie, symbolizuje harmonię. Wagi odpowiadają za równowagę między tym co ziemskie, i tym, co kosmiczne.

Jasna zieleń należy do Wodnika, który swoją inteligencją potrafi zjednać sobie niejednego człowieka na Ziemi. To on będzie prowokował innych do zmian i to zmian na lepsze.

Żółta aura to Bliźnięta, które wprowadzają radość i optymizm, lekkość, niczym lekki wietrzyk w upalny dzień.