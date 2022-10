Weekendowe zawirowania w horoskopie. Sprawdź, co zapisano w gwiazdach

Spis treści: 01 Baran

02 Byk

03 Bliźnięta

04 Rak

05 Lew

06 Panna

07 Waga

08 Skorpion

09 Strzelec

10 Koziorożec

11 Wodnik

12 Ryby

Baran

Zalecane jest ostrożne działanie. Staraj się też nikogo nie drażnić, a wszelkie napięte sytuacje przeczekaj gdzieś w samotności, dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Unikaj lepiej konfliktów i sytuacji powodujących napięcie i niepotrzebną nerwowość, spokojnie dotrwaj do końca dnia. Zwróć na to uwagę, bo jesteś teraz skłonny do wybuchów.

Byk

Narzucanie innym swojej woli nie będzie dziś ani łatwe, ale też nie warto tego robić, bo korzyści nie będzie żadnych. Nie oglądaj się na innych. To, że komuś coś nie wyszło nie oznacza, że Tobie też noga się powinie. Patrz na siebie i nie porównuj się do innych. Zawsze idź po swoje.

Bliźnięta

Nie bój się nowych wyzwań. Z reguły nowe może przerażać, ale staraj się jednak nie bać. Zacznij od tego, co znasz i stopniowo sięgaj po więcej, uda Ci się. Masz teraz szansę poznać i spotkać się z kimś, kto może bardzo odmienić Twoje życie na plus. Warto się odważyć na to spotkanie, to początek czegoś wyjątkowego.

Rak

Coś się kończy, a coś zaczyna. Zła passa mija i zaczynasz wchodzić w nowe, nieznane rejony. To wróży rozwój i same sukcesy. Nie zatrzymasz się już. Rozwiążesz trudne sprawy, nie doprowadzisz do konfliktów a te już istniejące szybko załagodzisz, a wszystko to dzięki ufności w swoją własną i jedyną intuicję, ona zawsze wie, co dobre.

Lew

Nie zawsze warto ratować związek na siłę. Czasami trzeba to zostawić i iść dalej. Przed Tobą bardzo poważna rozmowa z ukochanym, co dalszej Waszej przyszłości. Sprawy finansowe idą w dobrym kierunku. Masz szansę na pozyskanie funduszy dla swojej działalności.

Panna

Niespodzianka od współpracowników trochę zmieni Twoje plany. Bacz jednak na to, by nie stracić nad niczym kontroli. Zawsze znajdzie się czas na świętowanie. Wszystko zależy od Ciebie, dlatego też nie zwlekaj z rozwiązywaniem problemów czy załatwianiem spraw, wszystko się uda a Twoje pomysły doprowadzą Cię do sukcesu.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Waga

Czyjaś życiowa historia będzie dla Ciebie inspiracją, by coś zmienić w swoim życiu. Nabierzesz odwagi, by zmierzyć się z bardzo trudnymi sprawami, pokonasz wszelkie kłopoty. Zadbaj dziś o wygląd. Jak wiadomo przecież, wiele sukcesów zależy od zrobienia dobrego pierwszego wrażenia.

Skorpion

Będziesz dziś bardzo życzliwa dla przyjaciół i kolegów, chętnie pomożesz im w trudnych sprawach. Tym samym będziesz mogła liczyć na ich wsparcie, gdy Ciebie dopadnie coś trudnego. Ktoś źle zinterpretował Twoje intencje i będzie chciał użyć twego autorytetu do załatwienia swoich spraw. Nie możesz do tego dopuścić, gdyż są to sprawy, które mogą nadwyrężyć Twoje dobre imię.

Strzelec

Miej dziś oczy szeroko otwarte. Spotkanie, na które pójdziesz dziś wieczorem, może być początkiem ciekawej przyjaźni albo czegoś jeszcze większego, zatem nie zamykaj się na innych. Możesz dać się ponieść emocjom i wejdziesz w ciekawy flirt. Licz się tylko z tym, że dla tej osoby to nie tylko flirt a coś więcej, czy jesteś w stanie dać coś więcej?

Koziorożec

Pewne spotkania zostaną dziś odwołane, zatem to dobry moment na zregenerowanie sił czy też zrobienie delikatnych porządków wokół siebie. Możesz też wyskoczyć na basen. Aura dnia oraz pozytywny układ planet sprzyjają załatwianiu spraw rodzinnych. Przyda się też więcej uśmiechu i humoru niż zwykle, bo może okazać się, że łagodzić trzeba będzie rodzinne waśnie i kłótnie.

Wodnik

Musisz się dziś liczyć ze zdaniem innych. Wychodź im naprzeciw. Planety pomogą Ci w nawiązaniu dobrych relacji. Nabierzesz odwagi oraz większej pewności siebie, co przekuje się na sukces. Wieczorem rozrywka w gronie przyjaciół będzie ciekawą opcją.

Ryby

Przestań się dziś spieszyć. Ze wszystkim zdążysz na czas, a świat będzie piękniejszy. Inaczej staniesz się zgorzkniała i mało przyjemna dla swojego otoczenia. Poważnie dziś podchodź do miłosnych obietnic. Zadaj sobie pytanie na ile jesteś w stanie dać to, co obiecujesz a na ile to tylko mrzonki? Licz się z uczuciami ukochanego.

