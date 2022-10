Spis treści: 01 Czy odbierać nieznane numery?

02 508752411. Tajemniczy numer nęka Polaków

03 Zablokuj, nim padniesz ofiarą oszustwa

04 Jak chronić się przed oszustwami sms?

W ostatnim czasie w sieci aż roi się od informacji na temat nieznanych numerów, które zasypują nas połączeniami. Oszuści każdego dnia wykorzystują sprawdzone metody, aby docierać do kolejnych ofiar i na tym zarabiać. By uniknąć problemów, najlepiej unikać odbierania nieznanych połączeń czy reagować na smsy niewiadomego pochodzenia. Lista numerów, które nękają Polaków jest coraz dłuższa. Metoda "na policjanta" czy "na wnuczka" to już przeżytek. Świadomość społeczna w tym temacie rośnie, dlatego oszustom coraz trudniej używać tych sposobów.

Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrachowane metody - ostatnio coraz częściej do wyłudzeń wykorzystują smsy.

Czy odbierać nieznane numery?

Zdjęcie Połączenie z nieznanego numeru? Sprawdź kto to, nim oddzwonisz / 123RF/PICSEL

Czy powinno się odbierać nieznane numery? Rada jest prosta: jeśli dzwoni nieznany numer, nim oddzwonimy, najpierw sprawdźmy w wyszukiwarce czy w sieci znalazły się już jakieś opinie na temat właściciela numeru. Jeżeli chcemy uniknąć spamu, w telefonie możemy ustawić opcję "podejrzenie spamu" - dzięki temu możemy odrzucić i zablokować takie połączenie.

508752411. Tajemniczy numer nęka Polaków

Zdjęcie Przestępcy stosują coraz bardziej wyrachowane metody oszustw / 123RF/PICSEL

Teraz na celowniku znalazł się numer +48508752411. Tajemniczy numer nęka Polaków smsami o rzekomym zadłużeniu. Sprawę wziął pod lupę telekomunikacyjny serwis informacyjny Telepolis.

"Numer posiada zadłużenie w kwocie [niewielka suma pieniędzy]. Prosimy o natychmiastową opłatę albo numer zostanie zablokowany" - brzmi treść wiadomości. Poniżej dodatkowo znajduje się link do fałszywej bramki płatności, który służy do wykradania danych logowania elektronicznej bankowości.

Jak podaje Telepolis, to kopia popularnych oszustw na dopłatę. W tym przypadku zamiast pod kuriera oszuści podszywają się pod telekomy.

Zablokuj, nim padniesz ofiarą oszustwa

Zdjęcie Nowa, smsowa metoda oszustów jest bardzo niebezpieczna / 123RF/PICSEL

Serwis podaje, że wspomniany numer figuruje najczęściej jako nadawca fałszywych wiadomości o zadłużeniach u operatorów. Wcześniej mówiło się o nim w kontekście innego rodzaju wyłudzeń. Dlatego też najlepiej go po prostu zablokować. Ewentualne informacje o niedopłatach warto weryfikować u źródła, czyli np. u operatora.

Z ustaleń redakcji Telepolis wynika, że fałszywe smsy trafiają do osób, które w ostatnim czasie sprzedawały coś w serwisie OLX. Może to sugerować, że oszuści kontakty pobierają wprost z serwisu. Nie ma jednak niepodważalnego potwierdzenia, że przestępcy działają właśnie w ten określony sposób.

Jak chronić się przed oszustwami sms?

Zdjęcie Uważajcie na niebezpieczne SMS-y. Wiadomości o rzekomym zadłużeniu najlepiej zignorować, a numer zablokować / 123RF/PICSEL

Chociaż przestępcy szukają coraz bardziej "innowacyjnych" sposobów, możemy się przed nimi uchronić. Najważniejsze jest ograniczone zaufanie. Za każdym razem sprawdzajmy, czy w polu nadawcy istnieje odpowiednia nazwa, przyglądajmy się otrzymywanym linkom i adresom URL. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co to za wiadomość, skontaktujmy się z biurem obsługi klienta. Dzięki temu może sobie zaoszczędzić kłopotów.

Ignoruj powiadomienia o wyłączaniu usług, których nigdy nie zamawiałeś, nie wpisuj danych, które mają służyć jej anulowaniu. Zwracaj uwagę, czy numery telefonu nie są zbyt krótkie lub zbyt długie - to może wskazywać na to, że są zarejestrowane za granicą. Korzystaj ze stron, na których znajdziesz informacje o tym, kto dzwonił. Nie oddzwaniaj na numer, który budzi wątpliwości - ceną może być wysoki rachunek.

