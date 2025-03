Wiosna to wyjątkowy czas w astrologii. Wszystko w naturze budzi się do życia, a wraz z naturą budzą się nasze emocje i zmysły. Nic w tym dziwnego, że wraz z odrodzeniem życia, pragniemy nowych przeżyć, zwłaszcza tych związanych z miłością.

Pierwszy z nich to... Byk. Te ziemskie znaki mogą spodziewać się wiosny wypełnionej po brzegi miłością. W 2025 roku planeta szczęścia i ekspansji - Jowisz - przebywa w ich znaku aż do końca maja.

To niezwykle korzystne astrologiczne, które jest niczym wygrana na miłosnej loterii. To Jowisz sprawi, że Byki staną się bardziej otwarte na nowe relacje, jednocześnie przyciągając do siebie osoby o podobnych wartościach.

Wiosna 2025 będzie też łaskawa dla Raków. Ten znak zodiaku charakteryzuje się tym, że kieruje się sercem w życiu. To, czego szuka w romantycznych relacjach, to zdecydowanie szczere, głębokie uczucie.

Warto też zwrócić uwagę na Saturna. Saturn w Rybach, które podobnie jak Raki należą do żywiołu wody, wspiera dojrzałe decyzje i budowanie długoterminowych relacji. To doskonała wiadomość dla wszystkich wodnych znaków zodiaku.

Wszystko to jest niezwykle istotne, gdyż w maju Saturn wraz z Wenus znajdą się w trygonie. To właśnie to ułożenie planetarne pozwoli Rakom spotkać kogoś, kto naprawdę pasuje do ich wizji miłości.