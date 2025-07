Jak się okazuje, to tylko jeden z przykładów zawrotnych cen w Chorwacji w 2025 roku. Użytkownik TikToka o nazwie namesis20 opublikował serię filmów pokazujących codzienne produkty w zaskakująco wysokich cenach. Krem przeciwsłoneczny za ponad 32 euro (czyli około 135 złotych), czekolada Milka za 8 euro (około 35 zł) - to tylko niektóre z pozycji, które zszokowały turystów.

Warto jednak mieć na uwadze, że pokazywane przez internautów ceny mogą pochodzić ze sklepów w nadmorskich kurortach, gdzie latem mogą być sztucznie zawyżane . Produkty regionalne, jak oliwa, miody czy rękodzieło, również mają wyższą cenę, ponieważ pochodzą od lokalnych producentów i są sprzedawane w miejscach nastawionych na turystów. To nic nowego - podobne zjawiska obserwujemy też w popularnych kurortach we Włoszech, Hiszpanii czy Grecji.

Jeśli chcemy uniknąć przepłacania, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Zamiast robić zakupy w sklepikach w pobliżu plaż czy starówek, lepiej odwiedzić lokalne supermarkety , z których korzystają sami Chorwaci. Do najpopularniejszych sieci handlowych w Chorwacji należą Konzum, Plodine oraz Tommy.

Na przykład - jak czytamy na blogu "Podróże po Europie" - czekolada Milka w jednym z takich marketów kosztuje zaledwie 1,03 euro (ok. 4,30 zł), a biały chleb 1,60 euro (ok. 6,65 zł). To znacząca różnica w porównaniu z cenami z nagrań na TikToku. Podobnie jest w przypadku restauracji - knajpki położone w bocznych uliczkach, z dala od głównych deptaków, często oferują jedzenie o wiele tańsze (i smaczniejsze!) niż te zlokalizowane w centrum.