Wizjonerka Aida ogłosiła na Facebooku. Nadchodzi niezwykły czas. Pisze o "nowym szczęściu"

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się poruszającym przesłaniem na nadchodzące dni. Pierwsze dni listopada to szczególny czas, skłaniający do refleksji. Znana jasnowidzka zwraca uwagę, że „będziemy stali w otwartych drzwiach pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”. Co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej przeżyć ten czas?