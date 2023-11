Spis treści: 01 Wróżka Aida znów apeluje do Polaków. Ma ważną radę

02 Wróżka Aida wspiera Polaków. Jej słowa chłoną tysiące rodaków

03 Wróżka Aida o przeszłości: obejrzyj się za siebie i odpuść

Wróżka Aida znów apeluje do Polaków. Ma ważną radę

Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką. Kobieta przyjechała do Polski w latach 90., postanawiając wówczas zostać tutaj na stałe. Szybko zaskarbiła sobie sporą sympatię Polaków, którzy dziś, z niecierpliwością oczekując jej kolejnych przemyśleń, przesłań i wizji, pełnymi garściami czerpią z sugestii i porad dotyczących życia, których im dostarcza.

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci. Z wyjątkowych umiejętności zaczęła jednak świadomie korzystać dopiero jako nastolatka. Szeroką rozpoznawalność zyskała w momencie, kiedy nazwała rok 2019 "rokiem maski". Przypisuje się jej więc między innymi przepowiedzenie pandemii.

Reklama

Zobacz również: Co czeka cię w 2024 roku? Sporo na ten temat zdradzi numer PESEL

Wróżka Aida wspiera Polaków. Jej słowa chłoną tysiące rodaków

Dziś w słowa wizjonerki Aidy wierzy cała rzesza Polaków. Wielu z wypiekami na twarzy oczekuje kolejnych przemyśleń i rad jasnowidzki, którymi ta chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej profil pełen jest krzepiących treści, z których garściami czerpie wiele osób.

Zdjęcie Wróżka Aida znów apeluje do Polaków. Ma ważną radę / Mateusz Jagielski/East News / East News

Dar jasnowidzenia, niecodzienną i wyjątkową umiejętność, wróżka Aida wykorzystuje, by wesprzeć innych w trudnych chwilach, poprawić ich samopoczucie i pomóc im przyciągnąć do swojego życia miłość, zdrowie i obfitość. Tym razem zachęca do wykonania podróży w przeszłość. Nad tym przesłaniem warto zatrzymać się na nieco dłuższą chwilę.

Zobacz również: Wszystkie listopadowe przesądy. Tego nie rób pod żadnym pozorem

Wróżka Aida o przeszłości: obejrzyj się za siebie i odpuść

Jasnowidzka Aida, zachęcając do skupienia się na tym, co minęło, podkreśla, aby zwrócić uwagę na fakt, jak wiele trudności przyszło pokonać nam w życiu. Jak się okazuje, pomimo nawet najtrudniejszych i najbardziej wymagających czy bolesnych momentów, udało nam się dotrzeć do chwili, w której znajdujemy się obecnie.

"Obejrzyj się za siebie i zobacz siebie sprzed lat. Odpuść stres i krytykę. Pomyśl, ile pokonałaś/pokonałeś schodków" - apeluje w mediach społecznościowych Aida Kosojan-Przybysz. Zachęca jednocześnie, by być z siebie po prostu dumnym.

Instagram Post Rozwiń

"Czas zabiera stare, dając nowe dni, godziny, minuty, sekundy na to, byś kiedyś znowu mógł/mogła obejrzeć się z wdzięcznością, że kolejny etap życia jest za tobą. Wdzięcznością za samo życie, za drogę prostą i tą z ostrymi zakrętami. A ty wciąż w procesie pięknej podróży zwanej życiem" - dodaje.

Zobacz również: Wsadź do portfela, a fortuna nigdy cię nie opuści. Działają niczym amulet