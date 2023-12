Aida Kosojan-Przybysz zawsze służy radą i wskazówką

Aida Kosojan-Przybysz pochodzi z Gruzji, od lat mieszka w Polsce i tu próbowała swoich sił jako piosenkarka. Nie to jednak przyniosło jej sławę i od dłuższego czasu Aida zajmuje się przepowiadaniem przyszłości i duchowym przewodnictwem.

W swoich mediach społecznościowych głównie skupia się właśnie na duchowym rozwoju swoich podopiecznych, racząc ich wskazówkami i swoimi przemyśleniami na temat życia i różnych wydarzeń, które mają na nas wszystkich wpływ.

Niejednokrotnie pod jej wpisami pojawiają się komentarze jej fanów, którzy dziękują jej za słowa wsparcia, otuchy i motywacji każdego dnia.

Podczas trudnych momentów Aida jest wsparciem dla swoich odbiorców, a tym razem postanowiła podzielić się refleksją dotyczącą nadchodzących zmian wraz z końcem roku 2023.

Tajemnica nadchodzących miesięcy. Co miała na myśli Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz jest zdania, że mijający czas, każda minuta, sekunda, miesiąc, rok mają wpływ na nas i na przebieg wydarzeń. Jednak aby przeznaczenie mogło się dopełnić, musimy być emocjonalnie obecni.

"To czas daje nam przestrzeń, której tak często nie potrafimy wykorzystać. Jest najcenniejszym darem, który dostajemy od losu. To on rzeźbi nasze ciała, zostawiając na nich rysy, uskrzydla, budzi i usypia, daje i zabiera. To on jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością" - napisała w najnowszym poście Aida Kosojan-Przybysz.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz zaapelowała do Polaków w ważnej sprawie nie pierwszy raz / Mateusz Jagielski/East News / East News

W dalszej części wróżka zapytała ile razy w minionym czasie jej obserwatorzy uważali, że zmarnowali czas, a ile pięknych lub trudnych chwil zostawiają za sobą.

"Każdy z nas ma swój zegar. To my nakręcamy dobre lub złe godziny. Każdy rok daje nam nową przestrzeń i możliwości. Dlatego nagrałam Mistyczny Kalendarz na 2024 rok, który otworzy przed tobą tajemnice nadchodzących miesięcy" - zachęciła Aida Kosojan-Przbysz swoich obserwatorów do zgłębiania tego, co jest zapisane w gwiazdach.

