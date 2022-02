Przed nami ciekawy tydzień. Dla wielu znaków zodiaku to czas miłosnych uniesień i dobrych emocji. Niektóre zodiaki muszą nadrobić zaległości, uważać w pracy i skupić się na rozwiązywaniu problemów. Co jeszcze przepowiedziała wróżka Anne? Sprawdźcie horoskop tygodniowy.

Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - BARAN

Zajęte Barany przechodzą trudne chwile w swoim związku. Będą starały się wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości. Wolne zaś w tym tygodniu będą miały problem z okazywaniem emocji. W pracy odkryjesz nowe obowiązki, zupełnie nie w twoim stylu. W weekend wycofasz się z planów. Zostaniesz w domu.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - BYK

Zajęte Byki powinny uważać na początku tygodnia. Lepiej nie zapominać... Wolne zaś powinny unikać wiązania się z kimś, tylko dlatego, że mają dosyć samotności. W pracy pamiętaj o tym, że monotonne wykonywanie obowiązków czasami bywa czymś dobrym, jeśli zapewnia ci godne życie. W weekend uważaj, żeby się nie przeziębić.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - BLIŹNIĘTA

Już od poniedziałku gonić cię będzie masa spraw do załatwienia. Nie zapomnij przy tym o ukochanej osobie i spraw jej niespodziankę. W pracy skup się na poszukiwaniu odpowiednich kontaktów i wykorzystaj je, aby osiągnąć zamierzone cele. W piątek udadzą się firmowe spotkania. W weekend szykuje się randka w ciemno. Wolne Bliźnięta powinny korzystać z życia.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - RAK

To będzie przyjemny tydzień. Zajęte Raki uratują związek. Wolne zaś będą miały więcej odwagi zwłaszcza podczas flirtu z kolegą z pracy. Od środy będziesz mieć więcej czasu wolnego na domowe porządki, bo w pracy nie będzie dużo do zrobienia. W weekend będziesz musiał się wytłumaczyć z niespełnionych obietnic wobec tych, których kochasz.

Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - LEW

Zajęte Lwy będą miały mnóstwo domowych i zawodowych obowiązków. Może przełożyć się to na brak czasu i ochoty na romantyczną kolację. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto chętnie ich wysłucha. W weekend zrób coś dla siebie, nie oszczędzaj.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - PANNA

Zajęte Panny skupią się na ożywianiu uczuć, które dawno wygasły. Wolne zaś staną się bardziej czarujące wobec płci przeciwnej. W pracy Panny będą miały szansę znaleźć zlecenie, które zapewni im całkiem niezłe dochody. W piątek wystrzegaj się biurowych ploteczek! Weekend nadrobisz zaległości jeśli chodzi o czytanie, czy oglądanie ulubionego serialu.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - WAGA

W pracy uda się nadrobić zaległości, które od dawna piętrzą się na biurku. Jeśli ktoś ma ci w tym pomóc, lepiej sprawdź dokładnie jego pracę, aby uniknąć nieprzyjemności. Zajęte Wagi będą unikać partnera, bo jego energia zacznie ich denerwować. Wolne zaś powinny umówić się na randkę z kimś, kto od dawna im się podoba. W weekend ogarnij swoją kuchnię.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - SKORPION

W pracy musisz być bardziej czujny, aby nie popełnić błędu, który negatywnie wpłynie na twój autorytet. Zajęte Skorpiony czeka poważna rozmowa z partnerem. Single spod znaku Skorpiona będą wyjątkowo urokliwe, ale niechętne do nawiązywania nowych znajomości.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - STRZELEC

W pracy Strzelce powinny unikać załatwiania trudnych spraw z szefem, nie będzie on teraz popierał ich pomysłów. Strzelce będące w stałej relacji zwłaszcza w poniedziałek przypomną sobie o uczuciach do partnera. Wolne będą starały się wrócić do kogoś z przeszłości. Niestety ich starania mogą okazać się daremne. W weekend zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o sobie.



Zdjęcie W tym tygodniu wiele znaków zodiaku będzie musiało uważać na to, co dzieje się w ich związkach / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - KOZIOROŻEC

Zajęte Koziorożce pozwolą sobie na więcej romantyzmu. Zrobią wszystko, aby druga strona zapomniała o wcześniejszych sprzeczkach. Wolne zaś będą imprezować, szukając miłości wszędzie, gdzie tylko to możliwe. W pracy przede wszystkim skupisz się na wyjściu z zaległości. W weekend domowe porządki poprawią ci humor.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - WODNIK

W tym tygodniu Wodniki będą skupione na dbaniu o siebie. W pracy będziesz chciał zakończyć wszelkie stare zadania. Zajęte Wodniki wieczorami nadrobią zaległości związkowe. Wolne zaś będą starały się namówić do trudnych rozmów byłego partnera. Niestety wiele z tego nie wyniknie. W weekend czas na zakupowe szaleństwo.



Horoskop tygodniowy na 14-20 lutego - RYBY

W poniedziałek i wtorek romantyczne chwile zapewnią ci też sukcesy w pracy, ale już od środy będziesz bardziej czepliwy, co u zajętych Ryb spowoduje awantury. Wolne w piątek spotkają ciekawą osobę. W pracy walcz z tymi, którzy próbują cię wygryźć. W weekend nastaw się przede wszystkim na relaks.



