Spis treści: 01 Horoskop finansowy - Baran

02 Horoskop finansowy - Byk

03 Horoskop finansowy - Bliźnięta

04 Horoskop finansowy - Rak

05 Horoskop finansowy - Lew

06 Horoskop finansowy - Panna

07 Horoskop finansowy - Waga

08 Horoskop finansowy - Skorpion

09 Horoskop finansowy - Strzelec

10 Horoskop finansowy - Koziorożec

11 Horoskop finansowy - Wodnik

12 Horoskop finansowy - Ryby

Horoskop finansowy - Baran

W tym tygodniu będziesz musiał poradzić sobie z zaległościami, o których zapomniałeś. W pracy na etacie nie bagatelizuj spraw, które należy wykonać, bo potem możesz mieć z tego powodu problemy. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny się wywyższać, bo mogą napotkać drobne kłopoty z odpływaniem klienta z ich firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia tylko dzięki dyplomacji i opanowaniu zdobędą wakat, na którym im zależy. W sprawach finansowych bądź bardziej praktyczny i unikaj wydawania kasy na luksusowe gadżety lub po prostu po to, by się pokazać.

Horoskop finansowy - Byk

Listopadowa aura pomoże ci wygrzebać się z zaległości. W pracy na etacie będziesz intensywnie pracował pod czujnym okiem szefa, co może być dla ciebie niezwykle stresujące. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą skorzystają z okazji, aby coś zmienić w firmie na lepsze, jednak nie lekceważ swoich przeczuć i wybieraj tylko te możliwości, które są naprawdę realne w realizacji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na to, że dawna znajomość uratuje je przed kłopotami wynikających z bezrobocia. W sprawach finansowych bez zmian, unikaj więc nadmiernego wydawania gotówki.

Horoskop finansowy - Bliźnięta

W tym tygodniu skupisz się na możliwych zmianach. W pracy na etacie będziesz działał szybko, jednak wyciągnij wnioski z cudzych błędów i nie pakuj się w kłopoty, podejmując nieprzemyślane decyzje. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą wyciągną z szuflady stare pomysły i projekty, na które miały ochotę, ale brak kasy je powstrzymywał. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą z rozpędu zgodzić się na ofertę, z której nie do końca będą zadowolone po dokładniejszym przeanalizowaniu. W sprawach finansowych nie będzie źle, jednak zarobki ze sprzedaży nie okażą się tak oszałamiające, jak myślałeś.

Horoskop finansowy - Rak

Aura tego tygodnia przyniesie zaskakujące znajomości zawodowe. W pracy na etacie uda ci się nawiązać doskonałą współpracę, która umożliwi ci więcej, niż sam mógłbyś zdobyć. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały możliwość rozszerzenia horyzontów pod warunkiem, że nie poczują lęku przed nowościami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny korzystać z wszelkich zaproszeń i trzymać rękę na pulsie, aby szybko reagować na zawodowe propozycje. W sprawach finansowych możesz oczekiwać zmian na lepsze, jednak nie szastaj pieniędzmi na prawo i lewo.

Horoskop finansowy - Lew

W tym tygodniu nie będziesz mieć zbyt wiele czasu na wypoczynek. W pracy na etacie rozpoczniesz kilka zadań, które będą wymagały realizacji w jednakowym czasie. To może być naprawdę stresujące więc jeśli masz okazję poproś kogoś o pomoc. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się o podbój świata i ma szansę im, to się udać! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia skupią się na wysłaniu aplikacji, tam gdzie od dawna chciały pracować. Sytuacja finansowa może się polepszyć, ale czekają się też spore wydatki. Mimo to warto liczyć się z każdym groszem i zastanowić się, co naprawdę jest potrzebne, a z czego można zrezygnować.

Horoskop finansowy - Panna

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie podejmowaniu ryzyka. W pracy na etacie skutecznie wykonasz to, co do ciebie należy i jeszcze przed końcem tygodnia rozpoczniesz nowe projekty. Jest szansa na szybkie efekty twoich działań! Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny podejmować ryzykownych kroków zawodowych, bo intuicja ich zawiedzie. W drugiej połowie tygodnia czas sprzyjał będzie spotkaniom z urzędnikami i uzyskiwaniem ważnych pozwoleń. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą ważne informacje. W finansach unikaj zakupów przez Internet, bo okażą się one nietrafione.

Horoskop finansowy - Waga

W tym tygodniu postanowisz zawrócić z dotychczasowej drogi i skierować swoje działania zupełnie w innym kierunku. W pracy na etacie zaangażujesz się całym sobą w nowe przedsięwzięcie, które ma ci otworzyć schody na szczyt. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny pozwolić na to, aby przeciwności zbiły ich z tropu i zrezygnowały z inwestycji w której poukładały duże nadzieje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Zadbaj o to, by wypaść jak najlepiej. W sprawach finansowych poniesiesz nieco strat, ale nie ze swojej winy.

Horoskop finansowy - Skorpion

Listopadowa aura przyniesie odpowiedni moment na wielkie porządki. W pracy na etacie będziesz zmuszony zorganizować robotę tak, aby szybko nadrobić zaległości. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą zyskają więcej dzięki obowiązkowości i sumienności, a ci którzy do tej pory nie korzystali ich usług, wreszcie docenią ich zalety i powierzą im ważne zadania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały okazje dostać wyższe stanowisko niż do tej pory zajmowały. W sprawach finansowych bądź uczciwy i nie naginaj rzeczywistości do swoich potrzeb, bo jeśli poniesiesz straty, to nie łatwo ci będzie ponownie odzyskać płynność.

Horoskop finansowy - Strzelec

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie wprowadzaniu lepszej organizacji w życiu zawodowym. W pracy na etacie popatrzysz na pewne sprawy pod innym kątem i dzięki temu odkryjesz, ile masz jeszcze niezwykłych możliwości, które możesz wykorzystać. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny odrzucać zaproszeń na ważne spotkania, bo mogą poznać tam partnerów do biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą poświęcić więcej czasu na wyszukiwanie dopasowanych do ich kompetencji ofert. W sprawach finansowych możesz nieco popłynąć i wydać zbyt wiele kasy, a potem dręczyć cię będą wyrzuty sumienia.

Horoskop finansowy - Koziorożec

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy na etacie będziesz mieć wiele odwagi, dzięki czemu uporasz się z problemami, które były twoją solą w oku. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wykazać się opanowaniem, a znajdą wyjście z każdej sytuacji z trudnym klientem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienie wolny czas powinny wykorzystać na zajęcie się hobby i samorozwojem. W sprawach finansowych nie śpiesz się z wydawaniem gotówki, tylko twardo trzymaj to, co odłożyłeś na czarną godzinę.

Horoskop finansowy - Wodnik

Aura tego tygodnia przyniesie dobre wibracje. W pracy na etacie uwolnisz się od skomplikowanych spraw przeszłości zrzucając je na niższych rangą, i zaczniesz działać tak, jak sobie wcześniej zaplanowałeś. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny z większym zaangażowaniem przenieść swoją firmę do social media i tam skupić się na zdobywaniu klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szczęście do prac fizycznych. Finanse tego tygodnia będą zadowalające, a dzięki sprzedaży nieużywanych rzeczy na platformach Internetowych zyskasz dodatkowy grosz.

Horoskop finansowy - Ryby

Czeka cię trudny tydzień. W pracy na etacie nie ufaj każdemu, bo możesz zostać wystrychnięty na dudka, mimo, że do tej pory ta osoba wydawała ci się lojalna. Swoje błędy i pomyłki zachowaj dla siebie i nie rozpowiadaj o nich!. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskają wsparcie i pomoc w inwestycjach na których im zależy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą spotykać ludzi, którzy pomogą im rozwinąć skrzydła. W sprawach finansowych sporo adrenaliny, bo pojawi się awizo z niezapłaconym mandatem. .

