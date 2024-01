Tarot na 18 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na czwartek dla Barana

Karta: Umiarkowanie

W życiu prywatnym ktoś liczy, że znajdziesz receptę na sukces, rozwiązanie problemu, połączysz wodę z ogniem. Czy to w ogóle możliwe? Twoja zręczność jest znana i doceniana, jednak nawet ona ma swoje ograniczenia. Możesz powiedzieć, że rzeczy niemożliwe załatwiasz od ręki, jednak cuda zajmują ci chwilę dłużej. W finansach możesz otrzymać dobrą radę. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na nogi oraz ręce.

Tarot na czwartek dla Byka

Karta: Rycerz Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że wykorzystasz wewnętrzny ogień, by rozniecać entuzjazm i zagrzewać do walki. Nie pozwól, by ktoś, kto podejdzie blisko, odskoczył oparzony. Twój gniew robi kolosalne wrażenie. Miej to na uwadze i nie nadużywaj tej formy ekspresji. W finansach decyzje trzeba będzie podejmować szybko, lecz nie pod wpływem impulsu. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na kolana.

Tarot na czwartek dla Bliźniąt

Karta: Giermek Denarów

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że zaufasz sobie, uwierzysz we własne siły. Jesteś dzieckiem Ziemi. Daje ci ona pożywienie i schronienie. Uwierz więc, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze i zachowuj się, jakby już teraz nie brakowało cci na tym świecie niczego: miłości, zadowolenia, szacunku otoczenia. W finansach możesz zyskać dobrą lokatę w jakimś konkursie. W zdrowiu uwaga na plecy.

Tarot na czwartek dla Raka

Karta: 10 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie ugniesz się pod presją. Wartościowe cele wymagają wytężonej pracy. Niewielu jest tych, którzy dostają od życia okazje podane na srebrnej paterze. Nie oglądaj się na nich. Myśl o swoich zaletach, postępach życiowych i tym, co jesteś w stanie wnieść do związku. W finansach nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na kręgosłup.

Tarot na czwartek dla Lwa

Karta: Księżyc

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie dasz się mamić. Słowa potrafią być bardzo tanie w ustach sprawnego oszusta. Zresztą druga strona wcale nie musi mieć złych zamiarów. Wystarczy, że da się porwać okolicznościom i wymyślać historie na poczekaniu, byle utrzymać się na powierzchni zdarzeń. W finansach coś brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe. Zbadaj sprawę. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na żołądek.

Tarot na czwartek dla Panny

Karta: Kapłanka

W życiu prywatnym ktoś potrzebuje od ciebie więcej otwartości. Nie staraj się sprawiać ciągle przyjemności, dopasowywać się, wspierać. Nie ma nic złego w pragnieniu zabłyśnięcia, zajęcia centralnego miejsca, wyjścia z pierwszej fazy roli Kopciuszka. W finansach ktoś w twoim otoczeniu ma znacznie większą władzę i zasoby, niż daje to po sobie poznać. W zdrowiu uwaga na problemy z podbrzuszem.

Tarot na czwartek dla Wagi

Karta: Głupiec

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zaproponujesz mu coś ciekawego. W miłości potrzeba lekkości. Czasem warto potrzymać głowę w chmurach i nie pytać o koszt zadurzenia. Wyrzuty sumienia lub niechętne komentarze mogą kąsać Twoje szczęście i wasz dobrostan. W tej chwili lepiej je ignorować. W finansach masz ograniczone zasoby, które muszą dać spektakularny efekt. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na głowę.

Tarot na czwartek dla Skorpiona

Karta: Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym ktoś liczy, że przebudzi się w tobie prawdziwa miłość, pasja, chęć, by oddychać, tworzyć, cieszyć się każdym dniem. Wykorzystaj najmniejszy promyk energii, by wyciągnąć rękę po pomoc - o ile jest konieczna - i podnieść się z marazmu. Po zimie przychodzi wiosna. Pielęgnuj w sobie nadzieję. W finansach pojawi się zachęta, by zmienić kurs kariery. W zdrowiu uwaga na jelito grube.

Tarot na czwartek dla Strzelca

Karta: Sprawiedliwość

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zachowasz się sprawiedliwie. Mogą dobiegać cię głosy z różnych stron, jednak ostateczną decyzję podejmuj niezależnie. Staraj się odciąć emocje - zwłaszcza te negatywne. Nie próbuj też kogoś usprawiedliwiać. Możesz nadal lubić tę osobę i mieć pełną świadomość, że źle zrobiła. W finansach domknij wszystkie sprawy urzędowe. W zdrowiu uwaga szczególnie na nerki.

Tarot na czwartek dla Koziorożca

Karta: Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy na wielkie gesty z twojej strony. Jeśli przeżywasz miłosny kryzys, to druga strona oczekuje pełnego zaangażowania. Będzie też nalegała na jednoznaczne opowiedzenie się po jej stronie. Im większy zapał wykażesz, tym szybciej sprawy wrócą na stare tory. Tylko jakim kosztem? W finansach nie daj się wyprzedzić konkurencji. Liczy się refleks. W zdrowiu uwaga na złamania.

Tarot na czwartek dla Wodnika

Karta: Wierza Boga

W życiu prywatnym ktoś liczy, że obnażysz hipokryzję otoczenia, ujawnisz prawdę, nie pozwolisz, by zło przeszło niezauważone. Czy to powinna być Twoja rola? Przyjmij ją ochoczo, jeśli miałaby Cię wyzwolić. Nie pozwól tylko nałożyć sobie kolejnej maski "wyzwoliciela", "ofiary", "adwokata ludzi w podobnej sytuacji". W finansach trzeba będzie gwałtownie ciąć koszty. W zdrowiu uwaga na kręgosłup.

Tarot na czwartek dla Ryb

Karta: Koło Fortuny

W życiu osobistym ktoś liczy, że zaakceptujesz zmienność sytuacji i nie będziesz przywiązywać się do jakiejś wizji z przeszłości. Nie zawsze jesteśmy panami tego świata. Druga strona ma nadzieję, że jej nie opuścisz, nawet jeśli utraci ona swoje dotychczasowe przywileje. W finansach możesz mieć niestałe szczęście. Wyciągaj, co możesz, z każdej lepszej chwili. W zdrowiu uwaga na układ nerwowy.