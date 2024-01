Tarot na 17 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na środę dla Barana

Karta: 8 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją cierpliwość. Niewiele możesz obecnie zrobić. To trudne dla psychiki, zwłaszcza że otoczenie może nie wykazać zrozumienia. "Działaj!", "Nie daj się!", "Idź do przodu!" - te rady dawane są w dobrej wierze. Czasem jednak najlepsze, co możemy zrobić, to... czekać. W finansach dany kontrakt może za bardzo cię ograniczać. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na tarczycę.

Tarot na środę dla Byka

Karta: Król Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że pomożesz mu ukryć się przed światem. Niektórych emocji i pragnień po ludzku się wstydzimy, choć przecież nic, co ludzkie, nie powinno być nam obce. Nie oceniaj, nie drąż. Przystań na to, z czym czujesz się komfortowo, a od reszty delikatnie się wykręć. W finansach możesz pośredniczyć w udanej transakcji. W zdrowiu uwaga szczególnie na śledzionę i wątrobę.

Tarot na środę dla Bliźniąt

Karta: Giermek Denarów

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że zaufasz sobie, uwierzysz we własne siły. Jesteś dzieckiem Ziemi. Daje ci ona pożywienie i schronienie. Uwierz więc, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze i zachowuj się, jakby już teraz nie brakowało Ci na tym świecie niczego: miłości, zadowolenia, szacunku otoczenia. W finansach możesz zyskać dobrą lokatę w jakimś konkursie. W zdrowiu uwaga na plecy.

Tarot na środę dla Raka

Karta: 5 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że uznasz jego siłę, potraktujesz jej uczucia, marzenia i plany serio. W tej chwili wasze zamierzenia kolidują ze sobą, a temperamenty potrafią się boleśnie ścierać. Szkoda czasu i energii na prężenie muskułów, pokazywanie "kto tu rządzi". Zamiast rywalizować, współpracujcie. W finansach możesz wziąć udział w grupowej rozgrywce. W zdrowiu uwaga na kości.

Tarot na środę dla Lwa

Karta: Królowa Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zachowasz się godnie i dasz tej osobie przestrzeń, której potrzebuje. Nie jesteśmy niczyją własnością ani też sami nie możemy brać ludzi w posiadanie. Pozwól pewnej osobie szukać własnej drogi. Jest całkiem możliwe, że poprowadzi ją ona prosto do ciebie. W finansach trzeba będzie robić interesy w nieformalnej atmosferze. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na pęcherz.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot na środę dla Panny

Karta: 2 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zamkniesz się na zewnętrzne wpływy, słuchasz się we własną intuicję. Nie musisz komunikować się nawet z otoczeniem ani zdawać raportów ze swoich zamierzeń. Pozwól sobie na luksus ociągania się z decyzją, zanim zyskasz pewność. W finansach masz prawo powiedzieć "nie", nawet jeśli nie wiesz jeszcze do końca, co cię do tego skłania. W zdrowiu uwaga na oczy.

Tarot na środę dla Wagi

Karta: Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że pomożesz mu odkryć jakąś prawdę o sobie. Ludzie bardzo emocjonalni przerażają nas niekiedy, wydają się przytłaczający. Mają jednak odwagę być sobą i mogą stać się do tego naczyniem prawdy - soczewką, przez którą obejrzymy dokładnie nasze własne lęki i nadzieje. W finansach ktoś ma świetne pomysły, ale nie umie oszczędzać. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na wątrobę.

Tarot na środę dla Skorpiona

Karta: As Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że znajdziesz odpowiednie słowa, by zawrócić tę osobę z drogi, przywołać ją, sprawić, aby chciała zostać na zawsze. To nie czas, by skromnie milczeć, sznurować usta. Nawet jeśli duma zabrania ci gorąco prawić o uczuciach, możesz podarować komuś swoją godność, elegancję. W finansach stawiaj sprawy jasno, nie unikaj kontaktu. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na język i wargi.

Tarot na środę dla Strzelca

Karta: 10 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zaczniesz cieszyć się każdym dniem i podzielisz się swoim dobrym humorem z innymi. Twój nastrój może wpływać na znacznie więcej osób niż myślisz. Zapewnij sobie oraz innym dobre wspomnienia ze wspólnej zabawy i ciepłych rozmów w obliczu trudności. W finansach możliwa okaże się budowa rodzinnego domu, adopcja zwierzęcia. W zdrowiu uwaga na problemy z jelitami.

Tarot na środę dla Koziorożca

Karta: 6 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że doskonale go dopełnisz. Jedno z was może być twórcze, mieć świetne pomysły. Potrzebna mu będzie jednak osoba twardo stąpająca na ziemi, która zapewni dach nad głową, ciepły obiad na stole, a może i dołoży grosza na realizację wielkiego zamysłu? W finansach dawaj wędkę, a nie rybę. Wspieraj inicjatywy, które rozwijają umiejętności. W zdrowiu uwaga na kolana.

Tarot na środę dla Wodnika

Karta: 7 Denarów

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że wpatrując się w odległy ideał, nie przeoczysz tego, co jest równie cenne, a znajduje się całkiem blisko. Najciemniej bywa właśnie pod latarnią. Potrafimy latami nie zauważyć rozkochanego wzroku dobrego przyjaciela albo czułości, które emanuje z partnera zaślubionego przed dekadą. W finansach nie marnuj surowców. W zdrowiu uwaga szczególnie na oczy.

Tarot na środę dla Ryb

Karta: 9 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że okażesz litość oraz szacunek bezbronnym, tym, co nie mogą ci w żaden sposób zaszkodzić ani się odwdzięczyć. Nie oczekujemy podziękowania od dzikich ptaków. Radość z obserwowania ich lotu i słuchania urokliwego trelu jest nagrodą samą w sobie. Podobnie z niektórymi ludźmi. W finansach możesz wiele zdziałać dzięki dobrej reputacji. W zdrowiu uwaga na żołądek i serce.