Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana - Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych coś może wyjść na jaw. Pewna wiadomość zburzy Twój spokój, ale też uwolni Cię od całego łańcucha zależności. Sytuacja nie jest wcale tak skomplikowana, jak sądzisz i masz całkiem dużo sprzymierzeńców, do których musisz po prostu dotrzeć. W finansach trzeba grać w czyjąś grę, dopóki nie dostaniesz do ręki mocniejszych kart.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka - Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych każdy może błysnąć, pokazać się z najlepszej strony, wznieść się na wyżyny swojego dowcipu oraz intelektu. Grunt to wybadać, czy są to jednostkowe przypadki, czy stała tendencja? Być może ktoś potrafi zrobić jedynie dobre pierwsze wrażenie? W finansach możesz zaprząc swoje talenty do pracy w słusznej sprawie, poręczyć za kogoś.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt - Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzymaj się zasad i uważnie obserwuj, czy przestrzega ich także Druga Strona. Jeśli wychowujesz dzieci, nie zaniedbuj dobrze pojętej dyscypliny, wpajaj im pozytywne wartości, a przede wszystkim dawaj dobry przykład. To może być czas na rozmowę z ojcem lub z kimś, kto pełni jego rolę w Twoim życiu. W finansach możliwy układ z mężczyzną.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka - Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych ważna będzie wewnętrzna dyscyplina oraz determinacja. Nastaw się na dłuższe rozwiązywanie spraw. Jeśli porównać Twoje miłosne perypetie do biegania, to będzie to bardziej maraton niż sprint. Doceniaj w ludziach to, o czym Ci nie mówią. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem ostrożnym, który nie znosi ryzykanctwa.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa - Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możesz natknąć się na osobę zakochaną lub... kochliwą. Ten ktoś nie potrafi być sam. Możecie stworzyć zgrany tandem, uzupełniać się przede wszystkim intelektualnie i duchowo. Jeśli masz artystyczną duszę, to niewątpliwe odnajdziesz swoją muzę albo impresaria. W finansach możesz nawiązać współpracę z dawną lub niedoszłą miłością.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny - Karta Cesarz

W relacjach prywatnych twórz porządek, jasne zasady i tego samego wymagaj od innych. Ludzie potrzebują na co dzień rutyny i struktury. Zapewnij im to, a odczują spokój i staną się łatwiejsi do współpracy. Przemyśl, czy Twoja miłość nie bywa zbyt szorstka. Warto się uśmiechnąć i powiedzieć miłe słowo. W finansach możesz otrzymać stanowisko niezależnego eksperta.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi - Karta Giermek Denarów

W kwestiach osobistych podchodź do problemów racjonalnie i staraj się je rozwiązać jak najszybciej. Nie odkładaj rozmowy na później. Przedtem jednak przyjrzyj się własnym oraz czyimś emocjom. Konflikty uczuciowe mają często ukryte drugie dno. W finansach poszerz swoje kompetencje na specjalistycznych kursach, przemyśl zmianę branży.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona - Karta Giermek Kielichów

W życiu osobistym ciesz się teraz z drobiazgów, a szczególnie trzymaj z ludźmi wrażliwymi na sztukę. Jeśli nie wiesz, jak do kogoś dotrzeć, zaproś go na koncert, prześlij zabawny filmik lub... zaśpiewaj. Niekiedy łatwiej zwierzyć się poprzez metaforę. W finansach możesz zdobyć pieniądze na handlu obrazami, rzeźbami lub przedmiotami o wartości kolekcjonerskiej.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca - Karta Kochankowie

W życiu osobistym musisz dostrzec i uznać kogoś takim, jaki jest. Nie patrz na relację przez różowe okulary i nie wmawiaj sobie, że Druga Strona się zmieni. Różnice zdań nie muszą wynikać z nieporozumień. Być może ktoś ma nieakceptowalne dla Ciebie poglądy, a Ty potrzebujesz to dostrzec. W finansach możesz zawiązać współpracę z osobą, którą lubisz prywatnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca - Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś oddaje Ci wszystko, co ma, a nie posiada tego wiele. Pewna osoba nie jest w stanie zaspokoić pragnień innych niż podstawowe. Sama ma zbyt duże deficyty uwagi oraz uczuć, by zdołać obdarzyć otoczenie troską, zaangażować się w Twoje problemy. W finansach wejdź w tryb oszczędzania i nie pożyczaj pieniędzy darmozjadom.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika - Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych postaw na niezależność. Pielęgnuj swoją siłę i pomagaj poczuć się pewniej również innym. Pamiętaj, że czyjś sukces nie oznacza Twojej przegranej i na odwrót. Solidarność zostanie dostrzeżona oraz doceniona. Powstrzymaj się także od cierpkich ocen. W finansach nie bój się mówić własnego zdania, ale powierzone obowiązki wykonuj z pasją.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb - Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz doznać czyjejś łaski, otrzymać przebaczenie, doczekać się wyciągnięcia ręki. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ktoś może nie nadawać się do imprezowania czy niezobowiązujących rozmów, ale za to świetnie sprawdza się w kryzysie. W finansach poproś o dotację, sprawdź zasady przyznawania grantów lub stypendiów socjalnych.

