Wróżka Anne o tym, co nadchodzi. "Aura tego tygodnia będzie źródłem wsparcia finansowego"

Październikowa aura pomoże zmienić spojrzenie na ostatnie kłopoty. W pracy wyjaśnią się zagadki, które negatywnie wpływały na twój autorytet. Zajęte Byki zadbają o więcej wygody i przyjemności, choć tydzień nie będzie sprzyjał układaniu planów na przyszłość, to uda ci się wygospodarować nieco wolnego czasu. Wolne zaś mogą zbyt surowo oceniać potencjalnych kandydatów na związek. W weekend nie będzie ci się chciało ruszyć z domu.

W tym tygodniu staraj się panować nad złością. W pracy zapragniesz stać się ważny i potrzebny, ale nie trać na to za dużo energii, bo będziesz chodził poirytowany. Zajęte Bliźnięta nie powinny przejmować się opiniami o ich związku, a nie zepsują dobrego nastroju. Wolne zaś mogą liczyć na chwilę namiętności z kimś nowo poznanym. W weekend warto zająć się hobby, bo przy okazji coś zrozumiesz.

Aura tego tygodnia zachęci cię do stawiania czoła wyzwaniom. W pracy skupisz się na pilnych zadaniach, a ewentualne negocjacje potoczą się po twojej myśli. Zajęte Raki, zamiast spędzać czas przed telewizorem, powinny zachęcić partnera do rozwijania wspólnych zainteresowań. Wolne zaś wpadną na Bliźniaka i odkryją, że dawno z nikim tak dobrze się im nie spędzało czasu. W weekend ostatecznie odetniesz się od starych kłopotów.

Październikowa aura ześle ci nie tylko powodzenie, ale i masę okazji do flirtów. W pracy będziesz cierpliwie ślęczał w rachunkach i sprawozdaniach, co przyspieszy odrabianie zaległości. Zajęte Panny będą miały wrażenie, że partner wchodzi im na głowę i postanowią być bardziej asertywne wobec jego potrzeb. Wolne zaś mogą liczyć na namiętny romans w pracy, z kim znajomość dosyć długo będzie kontynuowana.

W tym tygodniu poczujesz się znudzony obowiązkami i zatęsknisz za czymś nowym. W pracy otrzymasz dobre wiadomości, ale nie będzie okazji byś mógł je wykorzystać. Zajęte Wagi powinny przestać wyręczać partnera we wszystkim, bo potem narzekają, że muszą wszystko ogarniać same. Wolne zaś zdobędą czyjeś serce, jednak szybko go porzucą i nie dadzą drugiej szansy. W weekend, zamiast sprzątać dom lepiej iść na spacer.