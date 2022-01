Co wydarzy się w życiu każdego znaku zodiaku w najbliższym miesiącu?

Okazuje się, że luty może być naprawdę gorącym miesiącem dla wielu zodiaków. Widać zmiany, pieniądze, udane spotkania, romantyczne chwile i romanse...

Jesteś ciekaw, co cię czeka? Sprawdź w horoskopie.

Horoskop na luty 2022 - BARAN

Barana w lutym czekają zarówno dobre chwile, jak i trochę gorsze. Szczególnie powinien uważać na sferę zawodową, natomiast bardzo dobrze kształtuje się sfera uczyć. W miłości czeka go dużo powodzenia i spełnienia.

Uczucia: Cały miesiąc będzie dla Barana bardzo dobry. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy tydzień, kiedy to znajdzie się on pod dużym wpływem Słońca i Wenus we Lwie, a dzięki temu będzie emanował optymizmem i energią. Przełoży się to na ożywienie jego życia uczuciowego, a bardzo skorzysta na pewno na tym jego partner. W związku czeka go wiele radosnych i szczęśliwych chwil, a także harmonia i spełnienie. Będzie mógł liczyć na spokój i ukojenie nerwów, które nadszarpnięte będą problemami w pracy. Co ciekawe samotne Barany mają duże szanse na poznanie kogoś ciekawego. Nie muszą jednak nikogo szukać, ponieważ miłość znajduje się tuż obok nich. Wystarczy, że się otworzą i spojrzą na kogoś, kto jest blisko, przychylnym okiem, a może narodzić się z tego piękna miłość.



Kariera i finanse: Baranom na pewno nie zabraknie pieniędzy w tym miesiącu. Jednakże na wszystko, co otrzymają, będą musiały bardzo ciężko zapracować. Nie powinny liczyć na szczęście, a wyłącznie na swoją inteligencję i działanie. Na pewno nie mogą pozostać bierne, bo też ich otoczenie będzie wymagało od nich poświęcenia. Ważne jest to, aby nie składały obietnic bez pokrycia i były bardzo czujne, ponieważ ktoś w ich otoczeniu może chcieć je oszukać. Merkury sprawi, że będą miały dużo siły do działania, dzięki czemu mogą zawalczyć o awans lub nową pracę.



Zdrowie: Barany powinny W tym miesiącu szczególnie uważać na swoje zdrowie, ponieważ ich odporność będzie niska, a do tego stres i nerwy nie pozostawią ich w dobrej kondycji. Ponadto ich słabym punktem mogę okazać się kości i ścięgna.

Horoskop na luty 2022 - BYK

Dla zodiakalnych Byków luty będzie bardzo dobrym miesiącem. Przed nimi dosyć duże wyzwanie, szczególnie pod względem zachowania spokoju i racjonalnego myślenia. Działanie pod wpływem chwili nie będzie dla nich najlepszym rozwiązaniem.

Uczucia: Byk będzie nastawiony w tym miesiącu wyjątkowo rodzinnie. Będzie chciał się spotykać z najbliższymi, spędzać z nimi czas, a wszystko to za sprawą energii, jakie przekażą mu Słońce oraz Wenus. Życie partnerskie Byka będzie bardzo spokojne, o ile wykaże się dużą cierpliwością i empatią. Taka postawa sprawi, że najbliżsi będą bardzo zadowoleni i z chęcią będą spędzać z nim czas. Zaskakujący dla Byka może okazać się koniec miesiąca, kiedy to Uran w Byku sprawi, że Byk podejmie pewną decyzję, może nawet wdać się w romans. Samotne Byki za sprawą tego samego układu ciał niebieskich, czyli Słońca i Wenus, mają wszelkie szanse na to, aby ich serce mocniej zabiło. Nie powinny liczyć przy tym na długotrwały związek, ale mogą przeżyć krótki, acz bardzo namiętny romans.

Kariera i finanse: Byki w lutym będą pracować bardzo ciężko i na pewno nie zabraknie im siły do działania. Powinny bardzo uważać, ponieważ za sprawą Marsa będą poddenerwowane i gotowe do walki. Powinny za wszelką cenę wystrzegać się uniesień i spięć, gdyż nie doprowadzi ich to do niczego dobrego, a mogą tylko popsuć swoją reputację w miejscu pracy. Może się to nawet skończyć tym, że będą zmuszone do szukania innego zatrudnienia. Jeśli uda im się zachować spokój i opanowanie, ich wysiłki zostaną zauważone i nagrodzone. Dlatego warto w tym miesiącu trzymać nerwy na wodzy.

Zdrowie: Byki w tym miesiącu będą się bardzo dobrze czuły i nie będą mogły narzekać na swoje samopoczucie. Będzie z nich tryskać siła i energia, a nawet, jeśli się gorzej poczują, to nie będzie im to w niczym przeszkadzać. Przed nimi dobry czas na zajęcie się sportem i wyładowanie niepotrzebnej agresji.

Horoskop na luty 2020 - BLIŹNIĘTA

Bliźnięta w tym miesiącu powinny uważać głównie na finanse, które mogą przeciekać im przez palce. Dlatego powinny ograniczać się przy spontanicznym wydawaniu pieniędzy. Natomiast dobry czas czeka na nie w miłości i to tu mogą liczyć na szczęście i spełnienie.

Zdjęcie Dla Bliźniąt luty będzie bardzo ciekawy / 123RF/PICSEL

Uczucia: Emocjonalnie Bliźnięta będą w lutym bardzo spokojne. Czeka je wyjątkowy miesiąc, w którym nie będą o nikogo walczyć, starać się, ani zabiegać, bo w zupełności wystarczy im to, co będą miały. To bardzo dobry czas dla wszystkich Bliźniąt, które są w związku. Poczucie spełnienia i wzmocnienia uczuć do partnera da im Słońce i Wenus, które sprawią również to, że Bliźnięta będą miały bardzo dużo energii, którą przełożą na swój związek. Będzie im na tyle dobrze, że mogą zdecydować się na złożenie poważnych deklaracji.

Samotne Bliźnięta mogą poznać kogoś ciekawego, bratnią duszę lub kogoś, kto zrobi na nich duże wrażenie. Jednakże może skończyć się to dobrą znajomością lub nawet przyjaźnią, na miłość jeszcze będą musiały zaczekać, choć ten miesiąc będzie dla nich bardzo ciekawy.



Kariera i finanse: Bliźnięta w lutym nie będą miały ani sił, ani chęci do ciężkiej pracy, a wręcz mogą nawet jej unikać, co niestety może przełożyć się na gorsze wyniki finansowe. Jednakże ich umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji nie pozwoli zostać im bez środków do życia. Powinny jednak zdecydowanie wstrzymać się z dużymi i spontanicznymi z zakupami, gdyż może zakończyć się to potrzebą pożyczania pieniędzy od najbliższych, czego nie lubią robić i będą się z tym źle czuły. Na szczególną uwagę zasługuje koniec miesiąca, kiedy to Merkury doda im dużo sił, co może przełożyć się na większe zaangażowanie i zauważanie tego przez przełożonych, co może dobrze rokować na ich karierę w przyszłości.

Zdrowie: Spokój, dużo odpoczynku i mało stresu przełoży się na dosyć dobre samopoczucie Bliźniąt w lutym. Nie będą miały większego problemu ze zdrowiem, aczkolwiek mogą jednak poczuć obniżony nastrój, niechęć i brak energii. Będzie to wymagało od nich przełamania się i działania. Mimo wszystko mogą ten miesiąc bardzo dobrze wykorzystać.

Horoskop na luty 2022 - RAK

Luty to jeden z lepszych miesięcy w tym roku dla zodiakalnego Raka, dlatego powinien on to jak najlepiej wykorzystać. Nie będzie musiał zbyt wiele robić, wystarczy, że wykorzysta swój potencjał, inteligencję i nie będzie zamykał się w sobie.

Uczucia: Rak bardzo mocno odczuje wpływ Słońca oraz Wenus i całkowicie odda się uczuciom. Rak będący w związku doceni partnera, jak nigdy i okaże mu wiele uczuć. Niejednokrotnie sam wyjdzie z inicjatywą uszczęśliwienia partnera, czym sprawi, że ich związek będzie szczęśliwy, będzie w nim bardzo dużo romantyzmu. Rak zadba zarówno o ukochaną osobę, jak i otoczenie, w którym przebywają. Wykaże duże zainteresowanie takimi szczegółami, jak urządzenie mieszkania, na co wcześniej nie miał czasu. Samotne Raki powinny bardzo uważać, ponieważ może zainteresować się nimi ktoś, kto nie będzie miał czystych i dobrych intencji, a one niestety mogą ulokować w tej osobie swoje uczucia, co może przyczynić się do zawodu miłosnego i złamanego serca.

Kariera i finanse: Na drodze Raka w tym miesiącu, pojawią się bardzo nietypowe, ale ciekawe okazje. A wszystko to za sprawą Wenus w gwiazdozbiorze Lwa. Na ich drodze pojawią się takie zbiegi okoliczności, które mogą doprowadzić do tego, że Rak pokaże się od bardzo przedsiębiorczej zawodowo strony. Odpowiednio wykorzystane sytuacje zostaną docenione przez otoczenie. Rak w tym miesiącu będzie wyjątkowo elokwentny i komunikatywny, co przełoży się na bardzo dobre relacje ze współpracownikami i kontrahentami. Dzięki temu zyska dużą przewagę i może sporo osiągnąć, a to właśnie będzie jego kluczem do sukcesu. Na szczególną uwagę zasługuje wpływ Merkurego, który może sprawić, że Rak będzie miał dużą potrzebę wydawania pieniędzy, a nie na wszystko będzie mógł sobie pozwolić.

Zdrowie: Raki w tym miesiącu będą przede wszystkim w bardzo dobrym nastroju, a to z kolei przełoży się na dobre samopoczucie. Co prawda mogą zdarzyć się chwilowe niedyspozycje zdrowotne, jednakże większość miesiąca Raki będą się bardzo dobrze czuły, a wręcz tryskały pozytywną energią.

Horoskop na luty 2022 - LEW

Luty będzie dla Lwów bardzo intensywnym miesiącem. Czekają je chwile wyzwań i trudnych przedsięwzięć, co może doprowadzić do pewnych zmian. Na pewno będą miały bardzo dużo siły i energii, dzięki czemu mogą wprowadzić w życie to, o czym dawno już myślały, a nie miały na to ani czasu, ani sił.

Uczucia: Lew będzie cieszył się w tym miesiącu bardzo dużym powodzeniem, w tym również u swojego partnera. Układ planet pod względem uczuć będzie dla niego bardzo przychylny, a za jego atrakcyjność będzie w szczególności odpowiadało Słońce oraz Wenus w znaku Lwa. Życie uczuciowe Lwa rozkwitnie, będzie pełne emocji i namiętności, dzięki czemu przeżyją wraz z partnerem drugą miłość. Samotne Lwy będą miały wielu adoratorów, a jeśli dobrze poszukają, to wśród nich mogą znaleźć kogoś, z kim stworzą stały i poważny związek. Może to być nawet miłość do końca życia.

Kariera i finanse: Lew będzie błyszczał również w pracy, dzięki temu zostanie dostrzeżony i doceniony, co może znacząco przełożyć się na jego finanse, na które w tym miesiącu nie powinien narzekać. Jednakże to nie będzie dobry czas na impulsywne zakupy, za które będzie odpowiadał Merkury. Lew zdecydowanie powinien wykorzystać dodatkowe środki na szkolenia i podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji. To także bardzo dobry czas na szukanie nowych możliwości rozwoju, a nawet zmianę pracy. Lew będzie miał bardzo dużo możliwości, ważne jest jednak, aby wszystkie dobrze przemyślał i nie działał pod wpływem chwili. Ma bowiem szansę wejść na drogę sukcesu. Do tego będzie potrzebny mu zdrowy rozsądek, spokój i zachowanie zimnej krwi. Na pewno w jego otoczeniu będą osoby, które mu chętnie pomogą i doradzą.

Zdrowie: To będzie dla Lwa bardzo dobry miesiąc pod względem zdrowia. Nie będzie miał szczególnych powodów do narzekań, jedynie drobne problemy, które mogą się pojawić w kwestii kosmetycznej. Nie będą one jednak stanowiły dużego problemu i Lew bardzo szybko sobie z tym poradzi. Poza tym będzie miał bardzo dużo siły i energii, które dodatkowo dobrze będą wpływać na jego zdrowie i samopoczucie.

Horoskop na luty 2022 - PANNA

Panna w lutym będzie musiała się z czymś zmierzyć. Nie wszystko będzie się układało po jej myśli w tym miesiącu, jednakże w sferze uczuć większość spraw ułoży się tak, jak sobie tego będzie życzyć. Miło spędzone chwile na pewno podniosą ją na duchu i sprawią, że cały miesiąc będzie łatwiejszy.

Uczucia: Początek miesiąca może wydawać się nie najlepszy, gdyż Panna pod wpływem Merkurego i Słońca, będzie bardzo rozdrażniona. Stan ten minie jednak bardzo szybko. Okaże się bowiem, że Panna chce i potrzebuje zrobić porządek w swoich uczuciach. Zmierzy się z zamknięciem spraw z przeszłości, które przeszkadzają jej całkowicie oddać się obecnemu związkowi. Dzięki temu będzie dużo bardziej pewna siebie i da partnerowi dużo wsparcia oraz oparcia, którego ten będzie bardzo potrzebować. Dzięki temu ich związek się umocni, a Panna poczuje się pewna swoich uczuć i tego, czego tak naprawdę chce. Samotne Panny mogą zdecydować się na wyjście naprzeciw uczuciom i poszukać swojego szczęścia. Merkury sprawi, że będą bardzo zdeterminowane, dzięki czemu może to być czas, w którym znajdą swoją miłość i zaczną zupełnie nowy rozdział swojego życia.

Kariera i finanse: Panna, na co dzień szczegółowa i drobiazgowa, w lutym będzie jeszcze dokładniejsza. Jest ona skrupulatna, co niestety w tym miesiącu nie przełoży się na jej wyniki w pracy. Co prawda Panna będzie poświęcała na pracę bardzo dużo czasu, aczkolwiek nie będzie on efektywny i w związku z tym, nie będzie ona widziała oczekiwanych przez siebie efektów. Cokolwiek Panna postanowi w tym miesiącu wykonać, będzie to dla niej trudne, a czasami nawet ponad jej możliwości. Dlatego nie powinna wyznaczać sobie celów, a jedynie skupić się na tym, aby racjonalnie wykorzystywać czas pracy. Ważne jest również to, żeby już na początku miesiąca ustaliła dobrze swoje priorytety. Może też śmiało poprosić o pomoc, gdyż Wenus zadba o bardzo dobre relacje w pracy. Dużo osób będzie jej przychylnymi i gotowymi nieść pomoc.

Zdrowie: Jeśli chodzi o zdrowie, to nie będzie najlepszy miesiąc dla Panny. Będzie ona przemęczona, będzie jej brakowało energii i ogólne samopoczucie nie będzie najlepsze. Ucierpi na tym jej odporność i może się okazać, że Panna, co najmniej na kilka dni będzie zmuszona pozostać w domu. Zdecydowanie powinna zadbać o wewnętrzny spokój i poprawę odporności.

Horoskop na luty 2022 - WAGA

Luty będzie dosyć dobrym miesiącem dla zodiakalnych Wag. Niemniej jednak powinny uważać na to, aby nie dać się nikomu sprowokować. Spokój i ostrożność to jest to, na co powinny w tym miesiącu zwrócić szczególną uwagę. Rozwiązania siłowe nie są dobre i Wagi mogą się o tym właśnie w tym miesiącu przekonać.

Zdjęcie Wagi w lutym będą miały dużo siły do działania / 123RF/PICSEL

Uczucia: Wagi w lutym będą mocno poddenerwowane i poirytowane. Trudno im będzie znaleźć sobie miejsce i wszystko może je złościć. Taka sytuacja będzie spowodowana głównie wpływem Marsa i Urana, które to sprawią, że Wagi będą czuły potrzebę walki, choć w uczuciach w ogóle jest to niepotrzebne, a nawet niewskazane. Nie wpłynie to bowiem dobrze na ich związek, a partner poczuje się atakowany i niekochany. Wystarczy jednak, że Wagi zachowają ostrożność i postarają się uspokoić, aby naprawić całą sytuację. Samotne Wagi będą natomiast pod dużym wpływem Wenus i Słońca, co spowoduje, że będą miały w sobie dużą potrzebę bliskości i poszukiwania miłości. To właśnie w tym miesiącu na ich drodze może pojawić się ktoś, z kim stworzą stały i trwały związek.

Kariera i finanse: Waga w lutym będzie miała bardzo dużo sił do działania, a nawet walki o swoje i dobrze na tym wyjdzie. Dodatkowo Mars sprawi, że Waga nie będzie bała się mówić o swoich pomysłach i będzie pewna siebie. Słońce sprawi, iż Waga uwierzy we własne siły i możliwości. Bardzo prawdopodobne jest to, że Waga w tym miesiącu zacznie nowy rozdział swojego życia. Czeka ją wiele zmian. Może to być awans, zmiana pracy, stanowiska, zakresu obowiązków. Wszystko to, co się wydarzy w życiu zawodowym Wagi, zadziała na jej korzyść i sprawi, że jej przyszłość będzie się malować w jasnych barwach. O finanse w ogóle nie powinna się martwić, na pewno jej ich nie zabraknie, a dodatkowe działania, które podejmie, sprawią, że będzie miała perspektywy na diametralną poprawę swojej sytuacji materialnej.

Zdrowie: Mimo tego, że Waga będzie bardzo zajęta w tym miesiącu i nie będzie zwracała uwagi na swój stan wewnętrzny, to jej zdrowie będzie w bardzo dobrej kondycji. Waga potrafi o siebie zadbać, zna swoje ciało i słucha swojego wewnętrznego głosu. Dzięki temu nie dopuści do żadnych poważnych problemów zdrowotnych.

Horoskop na luty 2022 - SKORPION

Luty dla Skorpiona będzie dosyć trudnym miesiącem, szczególnie, jeśli chodzi o uczucia. Nie powinien natomiast przejmować się swoimi finansami oraz pracą, bo na tych polach będzie mu się wiodło bardzo dobrze. Dla Skorpionów zalecany jest spokój i opanowanie.

Uczucia: Skorpion w tym miesiącu będzie bardzo rozdrażniony. Wszystko będzie go irytować i denerwować. Na pewno będzie widział rzeczy takimi, jakimi naprawdę nie są. Niestety ze swoją tendencją do przesadzania i pod wpływam Merkurego oraz Marsa, jego związek może bardzo ucierpieć. Możliwe jest również, że dojdzie nawet z tego powodu do rozstania. Dlatego Skorpion powinien być w tym miesiącu bardzo ostrożny i ważyć słowa, ponieważ niewiele trzeba, aby powiedzieć kilka rzeczy za dużo, a nie da się później tego odwrócić. Wypowiedziane słowa nie znikną. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o samotne Skorpiony. Bardzo szczegółowo będą sobie one dobierać towarzystwo, ale dzięki temu, będą miały szansę odnaleźć kogoś, kto w bardzo wielu kwestiach będzie do nich pasował, a od tego krótka droga do zamiany znajomości w związek.

Kariera i finanse: Kwadratura Wenus do Urana sprawi, że Skorpion będzie miał duże szanse na odniesienie sukcesu. Będzie to zależało tylko od tego ile pracy i wysiłku włoży w to, co robi. Jeśli tylko wykaże się odpowiednią determinacją i uporem, to bardzo wiele osiągnie. Zostanie zauważony zarówno przez otoczenie, jak i przełożonych oraz kontrahentów, jeśli będzie miał z nimi bezpośredni kontakt. Dlatego powinien zrobić wszystko, żeby solidnie przyłożyć się do pracy. Jeśli się to uda, to na pewno przełoży się to na pieniądze, które będą się mnożyć proporcjonalnie do wysiłku, jaki włoży w pracę.

Zdrowie: Skorpion w lutym będzie pod wpływem Słońca, które obdarzy go dużą odpornością i dobrym samopoczuciem. Jednocześnie przełoży się to na jego dobry nastrój. To, co Skorpion może dla siebie zrobić, to nie zapomnieć o badaniach kontrolnych i ćwiczeniach fizycznych.

Horoskop na luty 2022 - STRZELEC

Luty będzie dla Strzelca miesiącem zmian i będzie musiał poradzić sobie z czymś, co nowe i nieznane. To będzie również szczególny czas, jeśli chodzi o uczucia, bo wiele może się w jego życiu prywatnym zmienić.

Uczucia: Strzelce w lutym zdecydowanie mają szansę przeżyć prawdziwą miłość, również te, które są w związku, mogą zakochać się w swoim partnerze od nowa. A wszystko to za sprawą Księżyca, który będzie w koniunkcji do Wenus. To dzięki jego wpływowi Strzelce poczują bardzo dużą potrzebę okazywania uczuć i ich otrzymywania. Niewykluczone są również zmiany, które Strzelce będą chciały wprowadzić w życie, co może przenieść ich związek na zupełnie inny poziom. A romantyczny nastrój będzie mu towarzyszył przez cały miesiąc. Bardzo dobry czas szykuje się także dla samotnych Strzelców. Mogą one przeżyć bardzo burzliwą i namiętną znajomość, która może zakończyć się stałym i szczęśliwym związkiem. Wszystko zależy od tego, jak bardzo Strzelce będą chciały się zaangażować, bo nic innego nie będzie stało im na przeszkodzie.

Kariera i finanse: Luty dla Strzelców będzie pod znakiem rozwoju, a pomoże mu w tym Wenus w koniunkcji ze Słońcem. Jeśli tylko Strzelec nie będzie bał się mówić tego, co myśli i wykaże się ogromną determinacją, to bardzo szybko zostanie zauważony i doceniony. Ten miesiąc jest idealny na to, aby zawalczyć o awans lub dużą premię. To także dobry czas na szukanie nowych możliwości i podejmowanie nowych działań. Strzelec powinien być spokojny o swoje finanse, ponieważ w tym miesiącu nic im nie zagraża.

Zdrowie: Strzelec powinien w tym miesiącu przede wszystkim uważać na kości i stawy, ponieważ istnieje ryzyko, że dopadnie go kontuzja. Jego organizm będzie osłabiony i odporność nie będzie na najwyższym poziomie, dlatego o tę sferę również powinien zadbać. Nie zaszkodzi odpowiednia suplementacja i dobra dieta.

Horoskop na luty 2022 - KOZIOROŻEC

Luty będzie dobrym miesiącem dla zodiakalnego Koziorożca. Niemniej jednak powinien liczyć się z pewnymi problemami i utrudnieniami, z którymi jest w stanie sobie poradzić, jeśli tylko stawi temu czoła i nie podda się. To będzie szczególnie dobry miesiąc pod względem finansów.

Zdjęcie Koziorożec w lutym może być spokojny / 123RF/PICSEL

Uczucia: Koziorożec w lutym dosyć mocno zadba o swój związek. Poczuje taką wewnętrzną potrzebę, aby sprawiać partnerowi dużo przyjemności, a także okazywać mu dużo uczuć. Na pewno stanie się tak za sprawą Słońca i Wenus, które dadzą Koziorożcowi dużo romantycznej energii i popchną go w objęcia miłości. Dodatkowo Merkury w kwadraturze do Urana sprawi, że Koziorożec do sprawy związku podejdzie dużo bardziej poważnie i zechce rozważyć pewne istotne kwestie, które mogą mieć wpływ na przyszłość jego związku. Nie będą to łatwe rozmowy i może okazać się, że jest kilka rzeczy do przepracowania, ale będą one owocne. Samotne Koziorożce mają szansę spotkać na swojej drodze kogoś, kto okaże się dla nich bardzo ważny. Jest mało prawdopodobne, aby znajomość ta przerodziła się w głęboką miłość, ale będzie to ktoś, kto mocno wpłynie na całe życie Koziorożca.

Kariera i finanse: Luty to pasmo sukcesów zawodowych dla Koziorożca, głównie za sprawą Słońca, a także trygonu Słońca do Jowisza, które dadzą mu bardzo dużo energii i siły do działania. Dodatkowo otworzą mu również umysł, a dzięki temu wykaże się on olbrzymią kreatywnością, która zostanie dostrzeżona i doceniona. Pomysły Koziorożca będą świeże i innowacyjne, a podejście do rozwiązywania problemów nietuzinkowe. Dlatego Koziorożec może pozwolić sobie na to, aby podjąć temat podwyżki lub awansu i będzie miał realne podstawy do tego, aby otrzymać dokładnie to, czego chce. Szczęście będzie mu dopisywać przez większość miesiąca, a wszystko, za co się weźmie, wyjdzie mu prawie od ręki. Pomysłami będzie sypał z rękawa, a rozwiązania będą praktycznie nasuwały się same.

Zdrowie: Koziorożec w lutym nie powinien narzekać na zdrowie. Jego odporność będzie dobra, co przełoży się na pozytywny stan fizyczny, a także dobre samopoczucie. To, co będzie potrzebne Koziorożcowi w lutym, to na pewno większa ilość czasu spędzanego na świeżym powietrzu, dużo owoców i warzyw.

Horoskop na luty 2022 - WODNIK

Wodnik w lutym będzie pełen miłosnych uniesień. Będzie spędzał czas na rozrywkach i spotkaniach ze znajomymi, ale powinien zwrócić szczególną uwagę na swoje zdrowie, które w tym czasie może nie być najlepsza.

Uczucia: Duży wpływ na uczucia Wodnika w lutym będzie miało Słońce i Wenus. Słońce da mu dużo energii, dobrego nastroju i potrzeby działania, a Wenus mocno uaktywni go w uczuciach. Tak też będzie wyglądał jego związek. Wodnik będzie aktywny, działający, będzie starał się zadowolić i zaspokoić swojego partnera, ale będzie też w bardzo dobrym humorze. Postara się aktywnie spędzić ten czas, nie będzie stronił od spotkań, rozrywek i romantycznych chwil we dwoje.

Samotne Wodniki również nie będą siedziały w tym miesiącu bezczynnie. Czeka je wiele towarzyskich spotkań, na których poznają nowe osoby, a wśród nich mogą spotkać kogoś, z kim będą mogły przeżyć namiętny i płomienny romans. Może być to nawet początek stałego i trwałego związku.

Kariera i Finanse: Wodnik w tym miesiącu nie będzie narzekał na brak finansów, a nawet będzie mógł sobie pozwolić na większy zakup lub poważną inwestycję. To będzie dobry czas na tego typu przedsięwzięcie, gdyż naddatki finansowe będą spore i jego budżet nie zostanie nadwyrężony. W pracy zaś czekają go nowe wyzwania, ale też możliwości domknięcia tego, co jeszcze do niedawna wydawało się nieosiągalne. Jeśli Wodnik ma kontakt z klientem, to właśnie w lutym Uran w Byku sprawi, że z każdym będzie mógł dojść do porozumienia, wyjaśnić każdy problem i rozwiązać każdą zawiłą sprawę. To dobry czas na wszelkie transakcje finansowe i zawieranie nowych umów.

Zdrowie: Fizycznie będzie to bardzo ciężki miesiąc dla Wodnika, dlatego powinien wygospodarować sobie jak najwięcej czasu na wypoczynek. Przez większość czasu będzie w ruchu, może się również często i intensywnie przemieszczać i będzie miał kontakt z wieloma ludźmi. Zalecana duża ostrożność i zadbanie o odpowiednią jakość i ilość snu.

Horoskop na luty 2022 - RYBY

Luty będzie bardzo dobrym miesiącem pod względem finansów dla zodiakalnych Ryb. Gorzej będzie się prezentowała sfera uczuciowa. Jednakże ogólnie, cały miesiąc Ryby będą mogły zaliczyć do udanych. Nie stanie się nic, na co nie będą miały same wpływu.

Uczucia: Ryby w tym miesiącu będą stały w mocnej opozycji do partnera, głównie za sprawą Wenus w gwiazdozbiorze Koziorożca. Poczują w sobie duży bunt i potrzebę dominacji w związku, a to może odbić się na ich relacji, albowiem partner nie do końca będzie znał intencje Ryb i może poczuć się nieswojo. Pod koniec miesiąca sytuacja jednak ulegnie zmianie i Ryby będą dużo spokojniejsze, dzięki czemu ich związek również wróci na właściwe tory. I o ile partner będzie wyrozumiały, to docelowo dojdą do porozumienia. Samotne Ryby w lutym pozostaną nadal samotne, pomimo tego, że poznają kilka nowych osób. Nie będzie jednak wśród nich nikogo, kogo Ryby będą w stanie zaakceptować i nikomu nie pozwolą się do siebie zbliżyć.

Kariera i finanse: Posiadające zazwyczaj dobrą intuicję Ryby, powinny w tym miesiącu na pewno z niej skorzystać, a dzięki temu będą dokładnie wiedziały, w co się zaangażować jeszcze bardziej, aby przyniosło to wymierne korzyści. Dzięki temu mają szansę wygrać intratne projekty, a ich finanse widocznie wzrosną. Będą też miały okazję do podniesienia swoich kompetencji i kwalifikacji, z czego zdecydowanie powinny skorzystać. Przełoży się to bowiem na otworzenie się przed nimi nowych możliwości na przyszłość. Jednocześnie mają szansę poznać kogoś, kto otworzy im nowe drzwi do kariery. Luty będzie miesiącem, w którym Ryby nie powinny wydawać dużo pieniędzy, a skupić się dokładnie na tym, co jest najważniejsze, a w ich przypadku najważniejsze będzie zarabianie, a nie wydawanie.

Zdrowie: Luty dla Ryb będzie dobrym miesiącem pod względem zdrowia, to, na co powinny zwrócić szczególną uwagę, to odpowiednia dieta i ćwiczenia fizyczne, których w tym miesiącu mogą mieć za mało.

