Wstrząsy i przełomy. Nawet najprostsze rozmowy mogą wywołać konflikty. Horoskop na nów w Skorpionie

To czeka nas dzisiaj. Wróżka Aira zdradza szczegóły

Lojalne, wierne i czułe. Kobiety spod tych znaków zodiaku to najlepsze żony

Wróżka Anne zobaczyła to wyraźnie. Te osoby w najbliższych dniach powinny pilnować portfela

Skrzętnie ukrywają swoją naturę. Dają się poznać tylko nielicznym

Ten nów księżyca przyniesie nagłą i gwałtowną zmianę w naszym życiu ze względu na jeszcze jeden istotny układ planetarny - mianowicie opozycję do Urana w Byku. Będziemy czuli, że wymaga się od nas pójścia z duchem czasu, wyjścia poza schemat i rozwoju, co będzie trudne, ponieważ wychodzenie ze strefy komfortu zawsze budzi niepokój i wewnętrzny bunt. Przed nami wstrząsy, wzloty i upadki, załamania i euforie - wszystkie prowadzące jednak do miejsca, w którym powinniśmy się znaleźć. Uran, planeta zakłóceń, buntu i przełomów da nam niestabilną energię, powodując nagłe rozstania, zwroty wydarzeń i wybuchy. Nawet najprostsza rozmowa może prowadzić do odkopania ukrytej frustracji i stłumionej urazy. Ludzie będą zachowywać się pochopnie, a atmosfera może sprzyjać wypadkom. Trzeba teraz uważać na siebie podwójnie.

Reklama

Księżyc w nowiu to jednak głównie czas odmłodzenia i manifestacji. Jeśli odczuwasz jakieś braki w swoim życiu, to jest to dobry czas, aby wypełnić je nowym doświadczeniem, ludźmi czy rzeczami. Daj sobie przestrzeń na robienie głupstw, dzięki nim i pewnej niezręczności, jesteśmy w stanie zaczynać nowe rzeczy. Nie bój się eksperymentować, nie bój się popełniania błędów.

Pomyśl, co chcesz zmienić i zasadniczo podbić w swoim życiu ? Teraz masz nie tylko odwagę i siłę, aby stawić czoła czemuś, co dotąd cię przerażało, ale także pasję i skupienie, aby tego dokonać. Wszystkie planety są po twojej stronie. A konkretnie? Co poniedziałkowy nów przyniesie znakom zodiaku?

Zobacz też: Horoskop na grudzień 2023. Te znaki zodiaku czekają wielkie zmiany w życiu

Zdjęcie Nów Księżyca w Skorpionie może okazać się przełomowym dniem w tym roku / 123RF/PICSEL

Horoskop na listopadowy nów w Skorpionie dla każdego znaku zodiaku

Nów księżyca - horoskop dla Barana

Daj sobie czas na zastanowienie się nad tym, że niektóre relacje już nic ci nie dają. Jeśli jesteś silne przywiązany do tego, co czujesz i gdzie jesteś, być może konieczne jest rozstanie nie z jakąś osobą lub grupą, czy firmą. Być może potrzebujesz przełamać stagnacyjne wymówki, które sam sobie dajesz.

Nów księżyca - horoskop dla Byka

Miłość wisi w powietrzu. C'est la vie! Czasami to, co ci się przydarza, jest po prostu wspaniałe. Chociaż ostatnie kilka miesięcy mogło sprawić, że poczułeś się zdemotywowany, teraz jest czas, aby znów poczuć nadzieję. Zrozum, że prawda jest często wielowymiarowa. Dążąc do swoich celów, bądź ostrożny, elastyczny i wymagający.

Nów księżyca - horoskop dla Bliźniąt

Zmiana rutyny to niezawodny sposób, aby stać się osobą, którą pragniesz być. Zastanów się dobrze, zanim dokonasz nagłych zmian i wiedz, że nie musisz ich ogłaszać całemu światu. Świat nie musi znać każdego twojego ruchu i może się okazać, że największy sukces można osiągnąć, działając się w ciszy.

Nów księżyca - horoskop dla Raka

Nadszedł czas, abyś flirtował z teraźniejszością. Zawieraj umowy z chwilą. Wyobraź sobie, co mogłoby się teraz wydarzyć. Kiedy zaczniesz zastanawiać się, jak możesz zmienić się w tu i teraz, możesz wzmocnić swoją siłę woli. Pamiętaj, że narzędzia prowadzące do sukcesu wymagają praktyki.

Nów księżyca - horoskop dla Lwa

Jesteś gotowy na piękną zmianę. Przestań czekać na kogoś lub coś. Możesz zreorganizować i urozmaicić przestrzeń, w której się teraz znajdujesz. Trzymanie się przedmiotów, których już nie chcesz, z powodu zastrzeżeń i wymówek, może prowadzić do utknięcia. Nie ma potrzeby drastycznych zmian. Zamiast tego skoncentruj się na odświeżeniu nawyków i zmianie przeznaczenia.

Polecamy również:

Zdjęcie Co przyniesie los? / 123RF/PICSEL

Nów księżyca - horoskop dla Panny

Trzymanie języka za zębami jest piękne, zwłaszcza jeśli zdajesz sobie sprawę, że może istnieć coś takiego jak "właściwy moment". Dopóki nie szukasz wymówek, ufaj swojemu osądowi. Czasami ludzie nie słuchają i jestem pewien, że potrafisz rozpoznać, kiedy są zbyt pochłonięci własnym ego, aby słuchać tego, co masz im do powiedzenia. Milcz tak długo, aż uznasz, że nadszedł czas, aby zabrać głos.

Nów księżyca - horoskop dla Wagi

Możesz złapać wiatr w żagle. Sprawdź, czy nie ma w nich dziur. A jeśli już się uda ustawić łódź losu w odpowiedniej do wiatru pozycji, pomyśl, czy jesteś wystarczająco szybki, aby to utrzymać? Ten Księżyc w nowiu delikatnie przypomina, że motywacja to idea niefizyczna. Możesz spróbować ją złapać, ale może się okazać, że nie umiesz nic z nią zrobić.

Nów księżyca - horoskop dla Skorpiona

Cała naprzód, Skorpionie! Księżyc w nowiu to czas na dalszy rozwój osobisty. Spróbuj wykorzystać rozwój, którego doświadczyłeś do tej pory. Chociaż starzenie się i autorefleksja mogą wydawać się trudnymi procesami, miej otwarty umysł, uwierz, że jeszcze możesz być lepszy. Niech przemiany, które w sobie zaobserwowałeś, będą motywacją do dalszego działania.

Nów księżyca - horoskop dla Strzelca

Usiądź sam na sam ze swoimi uczuciami. Twoim błędem nie jest podejmowanie zobowiązań, ale podejmowanie zobowiązań bez poczucia granic i elastyczności. Nie możesz zmienić przeszłości, zwróć więc uwagę na swoją teraźniejszość.

Zobacz też: Co czeka cię w 2024 roku? Wiele na temat przyszłości zdradzi numer PESEL

Zdjęcie Horoskop dla każdego znaku zodiaku / 123RF/PICSEL

Nów księżyca - horoskop dla Koziorożca

Wszyscy mamy nadzieję, że ludzie nas dostrzegają, nawet jeśli myślimy, że wolelibyśmy ukryć się w cieniu izolacji. Podczas nowiu pozwól sobie na ryzyko niezrozumienia. Okopywanie się na swoim stanowisku, zakładanie zbroi tylko wzmacnia poczucie izolacji. I sprawia, że możesz być źle odebrany.

Nów księżyca - horoskop dla Wodnika

Kiedy zaczniesz snuć plany i urzeczywistniać swoje marzenia (być może jeszcze te z dzieciństwa), poświęć trochę czasu na to, żeby docenić to, jak daleko zaszedłeś. Jesteś człowiekiem, który przetrwał wiele i powinieneś czuć dumę ze swoich osiągnięć. Są ludzie, co też zrozumiałe, którzy ugrzęźli w trudnych doświadczeniach, więc decyzja o kontynuowaniu nigdy nie jest łatwa. Cała naprzód, Wodniku.

Nów księżyca - horoskop dla Ryb

Życie może być trudne. Nie ma potrzeby wyciszać zmysłów i popadać w odrętwienie. Pozwól sobie na przestrzeń, aby przyznać się do tego, co cię boli i staraj się powstrzymać od wyciszania swoich skarg. Zwracaj uwagę na to, co cię boli, ale szukaj rozwiązań. Skoncentruj się na tym, co cię podnosi na duchu.

Polecamy również: Wróżka Aida ma dla Polaków ważną radę. Jej słowa poruszają