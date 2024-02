Spis treści: 01 Aida na wakacjach. Nie zapomniała o fanach

Aida Kosojan-Przybysz cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Na Instagramie obserwuje ją ponad 55 tys. osób. Jasnowidzka regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy i motywuje do zmiany życia na lepsze. Aida w mediach społecznościowych dzieli się rozmaitymi wskazówkami, które internauci chętnie komentują i dzielą się swoimi doświadczeniami.

Aida na wakacjach. Nie zapomniała o fanach

O darze jasnowidzenia Aida dowiedziała się, gdy miała cztery lata. Miała go odziedziczyć po swojej babci. Obecnie wykorzystuje go do tego, by nieść pomoc innym. Aida urodziła się w Gruzji, jednak od wielu lat mieszka w Polsce.

Ostatnio ormiańska wizjonerka postanowiła złapać nieco promieni słońca i wybrała się na Malediwy. Oczywiście nie zapomniała o tym poinformować swoich fanów. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z egzotycznego raju, które opatrzyła następującym wpisem:

"Każdy z nas jest w czyimś sercu. Rytm twojego serca rezonuje z rytmem twojej drugiej połówki, trzeba ją tylko znaleźć. Słuchaj i patrz duszą".

Jak widać, Aida nawet na wakacjach znajduje czas, by podzielić się z fanami ważnym przesłaniem.

Wydarzy się dziś. Aida zwróciła się z pilnym apelem do Polaków

Zdjęcie Aida daje ludziom siłę dzięki uniwersalnym przesłaniom / BLAWICKI PIOTR / East News

Obserwatorzy nie musieli zbyt długo czekać na kolejny wpis. W środę Aida po raz kolejny zwróciła się do swoich fanów. Swój wpis zaczęła od słów:

"Dzisiaj dzień otwierania okien twojej duszy i wpuszczania do niej świeżego powietrza".

Co miała na myśli? Jasnowidzka przestrzega przed konkretnym zachowaniem. Oto kolejna część jej wiadomości do fanów:

"Przewietrz swoje myśli, ostudź gorące emocje, które w pierwszej kolejności parzą ciebie samego.

To właśnie dzisiaj gorące słowa mogą wzniecić pożar. Zanim coś wykrzyczysz do innych, powiedz to głośno do siebie, by usłyszeć własne słowa i poczuć ich moc" - napisała.

Zwróciła też uwagę, że "dzisiaj jest ten dzień, w którym nieprzemyślane słowa mogą obrócić się przeciwko tobie".

"Przypomnij sobie ile razy w swoim życiu powiedziałeś/powiedziałaś coś, czego później żałowałeś/żałowałaś. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze i mów dobrze. Żeby świat był lepszy, powiedz o czym innym" - podsumowała Aida.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. W sekcji komentarzy pojawiło się sporo odpowiedzi od fanów.

"W punkt, moje myśli bolą mnie samą bo nikt inny o nich nie wie", "Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze i mów dobrze", "Te słowa to bardzo dobry " hamulec " we mnie aż się gotuje ale wyjdę dziś do lasu i wypuszczę tam wszystko co we mnie siedzi - ten post był dziś potrzebny. Dziękuję", "Musiałam to dzisiaj przeczytać", "Tego właśnie potrzebowałam do kawy" - pisali poruszeni internauci.

