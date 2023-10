Spis treści: 01 Wyjątkowy portal numerologiczny. Ten dzień jest dla wielu nowym początkiem

02 Znaczenie liczby 10 w numerologii. Cienka granica między światami

03 Energia dnia 10.10. Tak dzieją się niezwykłe rzeczy

Wyjątkowy portal numerologiczny. Ten dzień jest dla wielu nowym początkiem

Numerologia zwraca naszą uwagę na kluczowe daty - datę urodzenia, godzinę przyjścia na świat, ale też daty ogólne dla ludzkości, jak chociażby bramy i portale.

Cztery znaki zodiaku, które wyróżniają się wybitną urodą. Najpiękniejsze według astrologów Taką bramą numerologiczną jest właśnie dzień 10 października. Data 10.10 jest szczególna w świecie numerologii i możemy odczuć wyjątkową wibrację energii tego dnia.

Dzień ten nie bez przyczyny nazywany jest bramą, portalem, drzwiami do... nowej rzeczywistości. Ta data jest progiem, który energetycznie możemy przekroczyć i zacząć coś zupełnie nowego.

Energia tego dnia będzie sprzyjała zmianom, ale dlaczego akurat 10.10 sprzyja takim transformacjom?

Znaczenie liczby 10 w numerologii. Cienka granica między światami

Nie bez znaczenia jest oczywiście w tej październikowej dacie liczba 10. W numerologii dziesiątka jest pomostem między światem rzeczywistym a duchowym, tym co widzialne i niewidzialne.

10 stanowi cienką granicę między energiami, jest przejściem. Stąd mowa o bramach, portalach i drzwiach. Dziesięć w numerologii znajduje się także pomiędzy pojedynczymi liczbami Drogi Życia a podwójnymi liczbami mistrzowskimi i stanowi ich połączenie.

10 w aspekcie duchowym oznacza wejście na nowy poziom rozwoju duchowego. Tego dnia tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na rozwój.

Zdjęcie 10.10 wykorzystają nagromadzoną energię i zacznij coś nowego / 123RF/PICSEL

Energia dnia 10.10. Tak dzieją się niezwykłe rzeczy

Dziesiątego października warto zwracać uwagę na to, jak my sami się czujemy i jak wygląda to, co dzieje się dookoła nas. Tego dnia warto wypatrywać znaków od Wszechświata, które delikatnie popchną nas ku zmianom.

To tego dnia mamy okazję naprawdę odmienić nasze życie, lub przynajmniej wykonać pierwszy krok do metamorfozy. Nie będzie lepszego momentu na podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie pracy, a może podjęciu decyzji o spełnieniu marzenia.

10 października wszystko może się zdarzyć. 10 oznacza w numerologii także pełnię i harmonię, a także kreatywną energię i moc do działania. Tak - dziś Wszechświat stoi przed nami otworem.