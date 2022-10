Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BARAN

Aura tego tygodnia otworzy przed tobą możliwość zmian, które warto wcielić w życie. W pracy uda się wybrnąć z zaległych obowiązków i rozszerzyć swoje pole działania. Zajęte Barany mogą mieć problemy z dogadaniem się z partnerem, co spowoduje załamanie się związku. Wolne zaś zwrócą się ku osobie z przeszłości, jednak roztoczona przed potencjalną partnerem wspólna przyszłość nie będzie miała racji bytu.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BYK

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy odbędziesz długo oczekiwaną rozmowę z szefem, która sprawi ci dużo satysfakcji. Zajęte Byki zmobilizują się i poprawią wspólną relację, otwierając się na poważniejsze rozmowy. Wolne zaś poznają nową osobę, ale perspektywy z nią nie będą dla nich aż tak kuszące, aby warto było popracować nad znajomością.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Od poniedziałku wszystko będzie układać się po twojej myśli. W pracy zabierz się do realizacji tego, co sobie zaplanowałeś i zostaniesz za to doceniony. Zajęte Bliźnięta zaskoczone będą przypadkowym spotkaniem dawno niewidzianej osoby. Tylko nie narozrabiaj! Wolne zaś zapomną o niedawnych smutnych przejściach i będą miały szczęście, bo ktoś wyraźnie się nimi zainteresuje.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - RAK

W tym tygodniu wpadną ci do głowy niecodzienne pomysły, które zapragniesz szybko zrealizować. W pracy zostaniesz zauważony przez osobę, która ma decydujące zdanie o twojej karierze. Zajęte Raki będą walczyć o uczucie bliskiej osoby. Niestety mogą spotkać się z murem obojętności. Wolne zaś dadzą się omamić słowami, które nie mają żadnej przyszłości.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - LEW

Październikowa aura przyniesie dobry nastrój. W pracy będziesz miał możliwość rozszerzenia kontaktów zawodowych i uzyskania poparcia wpływowych osób. Zajęte Lwy będą miały dylemat, czy poświęcić więcej czasu na życie rodzinne, czy zawodowe, ale nie będą chciały zmarnować nadarzających się okazji. Wolne zaś nie powinny narzucać się komuś, kto wpadł im w oko. W weekend ciekawy film, czy książka będą doskonałym antidotum na dolegliwości sercowe.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - PANNA

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie większego wysiłku, aby uniknąć konfliktowych sytuacji. W pracy skoncentruj się na bieżących obowiązkach i nie bierz na siebie niczego nowego. Zajęte Panny będą musiały być ostrożne w krytykowaniu partnera, bo o jedno słowo za dużo może wywołać burzę z grzmotami. Wolne zaś powinny więcej czasu zaplanować na poszukiwanie miłości.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - WAGA

W tym tygodniu będziesz czuł się zadowolony z życia. W pracy zrealizujesz cały swój plan zajęć i nie zostaniesz z niczym na późniejszy okres. Zajęte Wagi postarają się uniknąć sytuacji, które mogą przynieść spory i zbędną wymianę zdań. Wolne zaś będą miały sporo szczęścia, bo przed nimi nowe interesujące znajomości. W weekend nic nie będzie w stanie popsuć ci humoru.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - SKORPION

Październikowa aura zachęci cię do odrobienia zaległości kulturalnych. Warto wybrać się do kina lub teatru, albo jeśli ktoś lubi na interesującą wystawę. W pracy będziesz pochłonięty obowiązkami służbowymi tak bardzo, że nie zauważysz, jak zaczynasz zabierać pracę do domu, co oczywiście nie spodoba się twojej połowie. Wolne Skorpiony powinny zaplanować sobie jakiś awaryjny weekend, żeby nie nudzić się samotnie w domu, bo może to źle wpłynąć na ich psychikę.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - STRZELEC

Aura tego tygodnia przyniesie dobrze spędzony czas. W pracy podejmiesz się takich zadań, które podreperują twój budżet. Zajęte Strzelce zwrócą większą uwagę na rysujące się perspektywy rozwoju związku partnerskiego. Wolne zaś pozwolą się zaprosić na randkę komuś z pracy. W weekend możesz liczyć na atrakcje towarzyskie.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu będziesz miał okazję polepszyć swój wizerunek w oczach innych. W pracy, jeśli trochę się zmobilizujesz, to przezwyciężysz swój nastrój rozleniwienia i zaczniesz działać bardziej aktywnie. Zajęte Koziorożce powinny być przygotowane na gwałtowne reakcje partnera i nie dać się wciągnąć w zbędne spory. Wolne zaś nie będą zainteresowane osobą, która chce poznać ich bliżej.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - WODNIK

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie większej odwagi. W pracy będziesz musiał powalczyć o należny ci awans bądź podwyżkę, nawet jeśli wiązać się to będzie się z ostrymi dyskusjami. Zajęte Wodniki mogą przeżyć załamanie w aktualnym związku, bo dojdzie do kłótni lub przykrej wymiany zdań. Wolne zaś szybko się zapalą do nowej znajomości, ale również szybko stracą nią zainteresowanie.

Horoskop tygodniowy od 10 do 16 października 2022 r. - RYBY

W tym tygodniu czas upłynie spokojnie i bez wstrząsów. W pracy nie będziesz podejmował się niczego nowego, tylko swoim rytmem wykonywał przeznaczone ci obowiązki. Zajęte Ryby będą starały się panować nad sytuacją, a nagły przypływ uczuć rodzinnych przyniesie więcej zadowolenia. Wolne zaś będą mile zaskoczone, bo osoba, którą są od dawna zainteresowane, nagle spojrzy w ich stronę.