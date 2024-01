Spis treści: 01 Wodnik: Od przyjaźni do miłości

02 Ryby: Nieśmiałość i obawy powstrzymują je od pierwszego kroku

03 Baran uwielbia flirtować

04 Byk jest wyjątkowo zmysłowy

05 Bliźnięta zimne na zewnątrz, mięciutkie w środku

06 Rak: “Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie?"

07 Lew obsypuje podarunkami

08 Panna jest pragmatyczna nawet w miłości

09 Waga: To musi być przeznaczenie

10 Skorpion: Im dalej tym bliżej

11 Strzelec pokona każdą przeszkodę

12 Koziorożec: Szarmancki dżentelmen

Wodnik: Od przyjaźni do miłości

Wodniki nie słyną z nadmiernego okazywania uczuć, dlatego otoczenie często nie wie, co siedzi w głowie i sercu tego wodnego znaku. Wodnikom trudno przychodzi wyrażenie uczuć, bywają też nieśmiałe, dlatego przy obiekcie swych westchnień często stają się niezdarne, plączą się w opowieściach, tracą pewność siebie. Wodniki też nie umiejąc lepiej wyrazić swojego zainteresowania droczą się z wybranką swego serca. W przypadku tego znaku najlepiej sprawdza się przechodzenie od przyjaźni do miłości.

Ryby: Nieśmiałość i obawy powstrzymują je od pierwszego kroku

Ryby mają serce na dłoni i z reguły są bardzo otwarte, ale nie w przypadku miłości. Jeśli ten wodny znak się zakocha, staje się bardzo nieśmiały. Jeśli gadatliwe dotąd i przyjacielskie Ryby zaczynają stronić od twojego towarzystwa, wycofywać się czy stają się bardzo nieśmiałe, to znak, że w ich sercu wykiełkowało uczucie do ciebie. Trudno oczekiwać od tego znaku, że wykona pierwszy krok, szczególnie że Ryby mają bogatą wyobraźnie i boją się rozczarowania, gdy dojdzie do zderzenia ich wyobrażeń z rzeczywistością.



Baran uwielbia flirtować

Zdjęcie Dla Baranów ważny jest flirt / 123RF/PICSEL

Zakochane Barany są pewne siebie i zdolne nawet do najbardziej ryzykownych kroków, by osiągnąć swój cel - szczęście w miłości. Pewne siebie Barany uwielbiają podchody i flirtowanie, ale w ich przypadku nie jest to chwilowy kaprys, ale znak, że są tobą zainteresowane. Po baranie możesz spodziewać się pierwszego kroku, ale pod warunkiem, że zagrasz z nim w grę w uwodzenie.

Byk jest wyjątkowo zmysłowy

Byk to jeden z najbardziej zmysłowych znaków zodiaków. Zakochane Byki szukają fizycznego kontaktu z obiektem swoich westchnień. Delikatne strzepnięcie kurzu z twojego ubrania, ręka położona na twoim ramieniu, “przypadkowe" muśnięcie pleców - to wszystko znaki, że Byk jest tobą zainteresowany. Jeśli stoi blisko ciebie i narusza twoją strefę prywatną, to nieodzowny znak, że jego zmysły szaleją i szuka kontaktu fizycznego.

Bliźnięta zimne na zewnątrz, mięciutkie w środku

Zdjęcie Bliźnięta bywają niezdecydowane / 123RF/PICSEL

Bliźnięta to dualistyczny znak. Mają w swej naturze dwa usposobienia. Często na zewnątrz nie okazują emocji, wydają się być zimne, podczas gdy wewnątrz pałają gorącym uczuciem. Bliźnięta często są niezdecydowane, dlatego nie oczekuj po nich, że zrobią pierwszy krok czy podejmą ostateczną decyzję. Bliźnięta bywają niestałe w uczuciach: dziś zakochane, jutro mogą mieć już na oku inny obiekt westchnień.

Rak: “Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie?"

Raki na co dzień są bardzo przyjacielskie i ciepłe, dlatego trudno zauważyć, że chcą od ciebie czegoś więcej niż przyjaźni. Raki swoje zainteresowanie okazują w małych rzeczach i wyjątkowej opiekuńczości. Jeśli zawsze chętnie zaopiekują się twoim psem, zawiozą cię do lekarza czy są w pełnej gotowości spełnić każdą twoją prośbę - to znak, że miłość unosi się w powietrzu.

Lew obsypuje podarunkami

Pewne siebie Lwy nie krygują się w okazywaniu uczuć. Przekonane, że są doskonałym partnerami szybko deklarują swoje uczucia. Przy takim zalotniku można mocno podbudować własną samoocenę - Lwy na każdym kroku będą przekonywać obiekt swych westchnień, że jest najbardziej wyjątkowy na świecie. Podczas zalotów Lwy lubią eksponować swoje mocne cechy, co czasem przybiera formę przechwałek.



Panna jest pragmatyczna nawet w miłości

Panny są niezwykle pragmatyczne, także w miłości. Swoje zainteresowanie okazują czynami a nie słowami. Virgo stara się jak najlepiej poznać obiekt swych westchnień dlatego zadaje miliony pytań na każdy temat. Panny to doskonali rozmówcy i doradcy - wysłuchują uważnie i zrobią wszystko, by rozwiązać problemy i uszczęśliwić swoją drugą połowę. Z zakochaną w tobie Panną wszystkie problemy dnia codziennego znikną. Konsjerż z luksusowego hotelu mógłby się wiele od niej nauczyć. Panna choć potrafi uwodzić, rzadko pierwsza wyznaje uczucia.



Waga: To musi być przeznaczenie

Zdjęcie Wagi mogą wysyłać sprzeczne sygnały / 123RF/PICSEL

Wagi lubią grać trudne do zdobycia, dlatego mogą wysyłać sprzeczne sygnały. Z jednej strony pokazują zainteresowanie, z drugiej będą pokazywać, że traktują cię tylko jak przyjaciela. Wagą bardzo zależy im na robieniu jak najlepszego wrażenia i popularności, dlatego naśladują zachowania swojej sympatii. Wagi też zawsze zgadzają się z tym co mówisz, a każde podobieństwo między wami uznają za nić przeznaczenia, która was łączy.

Skorpion: Im dalej tym bliżej

Skorpiony to wyjątkowo nieufny i ostrożny znak zodiaku. Pilnie strzeże swoich tajemnic, a życie wewnętrzne i uczucia są jednym z najpilniej strzeżonych przez nie sekretów. Skorpion zanim wykona pierwszy kroku uważnie obserwuje swoją “ofiarę". Jeśli Skorpion stoi w kącie i uważnie ci się przygląda - to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest tobą zainteresowany. Ten znak zodiaku nie spieszy się z wyznawaniem uczuć, dlatego może mu to zająć sporo czasu.

Strzelec pokona każdą przeszkodę

Strzelce to przeciwieństwo Skorpionów - nie cierpią tajemnic i nie potrafią zatrzymać ich dla siebie. Dlatego zauroczony Łucznik będzie na prawo i lewo rozpowiadał o obiekcie swoich westchnień. Jeśli często pojawiasz się w jego wypowiedziach, to są duże szanse, że jest tobą zainteresowany. Strzelce nie lubią podchodów, także od momentu zakochania, do wyznania uczuć nie mija zbyt wiele czasu. Łucznik lubi dobrą zabawę i zawsze dba, by obiekt jego westchnień także świetnie się bawił. Strzelce to łowcy, uwielbiają wyzwania i nie ma takiej przeszkody, której by nie pokonały na drodze do miłości.

Koziorożec: Szarmancki dżentelmen

Koziorożce dbają o zasady i są bardzo rycerskie. Dlatego ich podejście do zalotów także bywa nieco staroświeckie. Jeśli Koziorożec zachowuje się wobec ciebie szarmancko, to wiedz że coś jest na rzeczy. Koziorożce będą starać się zaimponować ci, czy to swoją wiedzą, koneksjami czy pozycją. Capricornus uważa, że wszystkie na wszystko jest czas i nie wyobraża sobie rozpoczęcia związku inaczej niż po odpowiednim okresie zalotów.