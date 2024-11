Fiołek afrykański , znany także jako sępolia fiołkowa , to popularna roślina doniczkowa, która zachwyca pięknymi kwiatami w bogatej gamie kolorów. Dzięki swojemu urokowi i łatwości w pielęgnacji jest idealnym wyborem na zimowy okres, kiedy inne rośliny odpoczywają. Jak dbać o fiołka afrykańskiego w domowych warunkach? Kilka prostych wskazówek wystarczy do osiągnięcia pożądanych efektów w postaci kwitnienia.

Kwitną niemal przez cały rok, w tym zimą, wnosząc żywe kolory do wnętrz. Niewielkie rozmiary fiołków afrykańskich oraz ich urokliwe kwiaty w odcieniach fioletu, różu, bieli czy czerwieni sprawiają, że są często wybierane do ozdabiania parapetów. Istnieją jednak pewne zasady, których w domowej uprawie roślin doniczkowych należy przestrzegać.

Wzrostowi i kwitnieniu fiołków sprzyja regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów . To naturalna metoda stymulowania rośliny do wydawania nowych pąków. Możesz pomóc jej dodatkowo przy pomocy domowego nawozu do fiołków . Przygotujesz go przy pomocy... czerwonej cebuli.

Jedno warzywo średniej wielkości poszatkuj na drobne kawałki. Następnie zalej ½ l wody i zblenduj. Mieszankę przecedź przez sitko, aby pozbyć się pozostałości cebuli. Do roztworu dolej świeżą wodę w takiej ilości, aby uzyskać litr płynu. Odżywka do fiołków jest gotowa do użycia. Stosuj co dwa tygodnie, a rośliny będą okazałe. Cebula w ten sposób oddaje roślinom cenne składniki odżywcze. Należą do nich siarka i przeciwutleniacze, które z jednej strony chronią przed chorobami, a z drugiej wzmacniają cały okaz.