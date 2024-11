Salceson jest wyrobem, który budzi skrajne emocje - jedni go uwielbiają, inni krzywią się już na samą myśl o podrobach zalanych galaretą. Jednak "salceson" w wydaniu na słodko z pewnością zyska wielu kulinarnych zwolenników. Rzecz jasna, nie mamy do czynienia z produktem mięsnym, ale cukierniczym wypiekiem , który wyłącznie nazywany jest salcesonem.

Salceson z jabłkami to ciasto, którego bazę stanowią wspomniane jabłka, orzeszki i kakao . Jeśli chcesz mieć pewność, że salceson z jabłkami wyjdzie obłędny, przygotuj go na podstawie tego przepisu.

Do przygotowania ciasta potrzebujemy kilku składników . Oto one:

Do miski wbijamy jaka, wsypujemy cukier i całość miksujemy na jednolitą, gładką masę . W trakcie miksowania powoli dodajemy olej , dzięki czemu masa powinna wyjść puszysta . Gdy masę mamy już gotową, dodajemy do niej kakao, mąkę i proszek do pieczenia. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Do całości dodajemy również pokrojone jabłka i posiekane drobno orzechy . Wszystko ponownie mieszamy.

Blachę do pieczenia ciast należy wyścielić papierem do pieczenia, a następnie zalać masą i dokładnie ją rozprowadzić. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C, wkładamy do środka brytfankę z masą i pieczemy przez ok. 45 minut. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z piekarnika i odstawiamy, żeby przestygło. Na koniec możemy je posypać cukrem pudrem.