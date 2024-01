Finanse w styczniu pozostawiają wiele do życzenia. Wróżka Anne wskazuje na problemy

Spis treści: 01 Horoskop finansowy: Baran

02 Horoskop finansowy: Byk

03 Horoskop finansowy: Bliźnięta

04 Horoskop finansowy: Rak

05 Horoskop finansowy: Lew

06 Horoskop finansowy: Panna

07 Horoskop finansowy: Waga

08 Horoskop finansowy: Skorpion

09 Horoskop finansowy: Strzelec

10 Horoskop finansowy: Koziorożec

11 Horoskop finansowy: Wodnik

12 Horoskop finansowy: Ryby

Horoskop finansowy: Baran

W tym tygodniu mierzył się będziesz z nieprzewidzianymi okolicznościami. W pracy na etacie zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentów, które gdzieś po drodze zostały pominięte. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pilnować, aby dotrzymać umów i terminów wobec klientów, a ich autorytet nie ucierpi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pomoc wpływowej osoby, która nie przeoczy twoich osiągnięć. W sprawach finansowych korzystaj ze zdolności przewidywania i dobrze lokuj swoje pieniądze.

Horoskop finansowy: Byk

W tym tygodniu pojawią się utrudnienia hamujące twój rozwój. W pracy na etacie możesz zostać obdarzony znacznie większą odpowiedzialnością i zadaniami, którym nie będziesz mógł podołać. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć niechęć wobec wykonywanych przez siebie zadań, a oportunizm sprawi, że interesy będą słabo szły. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki znajomościom zdobędą całkiem niezły wakat. W sprawach finansowych trochę sobie odpuścisz, bo sporo kasy pójdzie na drobne radości z życia.

Horoskop finansowy: Bliźnięta

Styczniowa aura przyspieszy wiele spraw i wprowadzi twórczy zamęt. W pracy na etacie będziesz miał więcej czasu na poprawki projektów, które nie są idealnie dopracowane. Bliźnięta prowadzące własne biznesy skupią się na kupowaniu sprzętu elektro, aby poprawić wydajność firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą negocjować z potencjalnym pracodawcą swoją przyszłą pensję. W sprawach finansowych uważaj, bo możesz gonić za nierealnym pieniądzem, przez co dużo stracisz.

Horoskop finansowy: Rak

Aktualny tydzień to dobry czas na zaangażowanie się w przynależność do grupy, nawet jeśli nie uważasz się za osobę grupową. W pracy na etacie uda się praca zespołowa, a dzięki niej osiągniesz więcej niż byś wypracował samodzielnie. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą zorganizowane, dzięki czemu całkiem dobrze im pójdzie zdobywanie klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają szansę zdobyć wymarzony wakat. W sprawach finansowych masz dobry okres, aby rozpocząć trudną sztukę oszczędzania.

Horoskop finansowy: Lew

Styczniowa aura zachęci cię do poznawania ludzi i innych kultur. W pracy na etacie pojawią się lukratywne kontrakty, które mogą ci zapewnić dobry wakat w obcym kraju, a co za tym idzie poszerzysz grono przyjaciół w różnych zakątkach świata. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą aktywnie planować każdy dzień, aby nie marnować energii. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały niechęć do kompromisów i nie przyjmą przez to interesującej propozycji, bo nie o takiej marzyły. W sprawach finansowych to dobry czas na oszczędzanie.

Horoskop finansowy: Panna

W tym tygodniu zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. W pracy na etacie będziesz zadowolony z poczucia stabilizacji, ale brakować ci będzie rozwoju. Jeśli zaś szukasz pracy, to zostaniesz zatrudniony na nowym stanowisku, które sprawdzi twoje umiejętności i będzie wymagające. Panny prowadzące własne biznesy będą zadowolone z sytuacji w firmie, jednak potencjalnym klientom nie składaj obietnic bez pokrycia. W sprawach finansowych uważaj na czarnowidztwo, przecież nie jest tak źle, jak to sobie wyobrażasz.

Horoskop finansowy: Waga

W tym tygodniu może się niewiele wydarzyć, a ty możesz mieć dość tej stagnacji. W pracy na etacie to dobry okres, aby powiedzieć szefowi czego potrzebujesz i czy jest coś, co możesz zrobić, aby rozwinąć skrzydła. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą usuwać bariery, które nie pozwalają im ruszyć do przodu. Warto zapoznać się z nowinkami technologicznymi! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą mieć nieprzewidziane trudności związane ze znalezieniem odpowiadającego im wakatu. W sprawach finansowych pojawi się opóźnienie w dopływie gotówki, na szczęście krótkotrwałe.

Horoskop finansowy: Skorpion

Styczniowa aura pomoże skupić ci się na celach zawodowych. W pracy na etacie przestaniesz być tolerancyjny wobec tych, którzy nie mają ochoty wykonywać swoich obowiązków. Skorpiony prowadzące własne biznesy zainwestują w reklamę, która ma im przynieść wyższą pozycję na rynku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szanse podjąć dobry wakat, ale pracodawca wymagał będzie od nich jakiś dodatkowych dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. W sprawach finansowych całkiem dobrze, jednak uważaj na mandaty z fotoradarów.

Horoskop finansowy: Strzelec

W tym tygodniu będziesz musiał mierzyć się z różnymi negatywnymi emocjami i wahaniami nastroju. W pracy na etacie znudzą cię codzienne obowiązki. Możesz nawet nie lubić swojej pracy, ale przynajmniej dzięki niej masz utrzymanie i tej myśli się trzymaj. Jeśli szukasz nowej posady, to wkrótce pojawi się coś nowego i bardzo pozytywnego. Strzelce prowadzące własne biznesy będą szukać stymulacji do osiągania wyższych przychodów. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na swoje wydatki i nie przesadzaj z fundowaniem sobie przyjemności.

Horoskop finansowy: Koziorożec

Już od samego poniedziałku skupiony będziesz na wykonaniu tego, co do ciebie należy. W pracy na etacie będziesz cierpliwy, bo wiesz, że to ci się opłaci. W piątek czeka cię ważna rozmowa, która może zadecydować o twojej dalszej karierze. Koziorożce prowadzące własne biznesy będą szukać nowych rozwiązań problemów firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny dać sobie czas, a gdy trzeba iść na kompromis to przyjąć mniej atrakcyjną ofertę. W sprawach finansowych twoje nałogi i nieodpowiednie towarzystwo mogą przynieść spore straty.

Horoskop finansowy: Wodnik

Aura tego tygodnia przyniesie zmienność w energii. W pracy na etacie uważaj na zakłamanie, które pojawi się wśród ludzi, z którymi współpracujesz. Wodniki prowadzące własne biznesy będą musiały zapanować nad nieładem, jaki same stworzyły. Macie jednak teraz dobry tydzień na zakładanie spółek, a także wprowadzanie na rynek nowych produktów lub usług. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zrobią dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy. W sprawach finansowych uważaj podczas wypłacania większej kwoty gotówki z bankomatu, bo może ci się przytrafić coś przykrego.

Horoskop finansowy: Ryby

Pozytywna energia tego tygodnia przyniesie siłę przebicia. W pracy na etacie wyjdziesz na przeciw nowym zadaniom, które zainspirują cię do dalszego działania. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na korzystne interesy, które przyniosą prestiż dla firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej odważne i pytać o to, czego chcą lub potrzebują na rynku pracy i kariery. W sprawach finansowych czeka cię dodatkowy zastrzyk gotówki, który będzie źródłem twojej satysfakcji.

