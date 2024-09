Zapomniane, choć o pięknym znaczeniu. To imię chłopaka, któremu niełatwo usiedzieć w miejscu

Zmotywowany do działania, chętny do podejmowania nowych inicjatyw, ale i niekiedy męczący. Klemens to mężczyzna, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Lubi spędzać czas z bliskimi, choć rzadko zgadza się z ich zdaniem i poglądami. Co oznacza to imię i jaka liczba mu patronuje?