Gustaw to imię męskie pochodzenia germańskiego. Powstało z połączenia takich wyrazów jak gund — walka i safr — laska, pałka. Oznacza osobę dzierżącą w boju laskę.

W jaki sposób można zwracać się do mężczyzny o imieniu Gustaw? Popularne zdrobnienia to:

To imię mężczyzny niezależnego, który ma milion pomysłów na minutę

To imię mężczyzny niezależnego, który ma milion pomysłów na minutę 123RF/PICSEL

Gustaw jest urodzonym strategiem. Lubi planować, ma pełno pomysłów i dużo ambicji, choć zdarza się, że szybko się poddaje, jeśli coś nie idzie po jego myśli. Zraża się przy pierwszej porażce, ale dzięki dobrej intuicji wie, jak wyjść z nieprzyjemnych sytuacji. Nie lubi uporządkowanego życia, dlatego ciągle szuka nowych wyzwań. Wśród towarzystwa budzi kontrowersje, choć ma stałe grono bliskich osób wokół siebie, które cenią go za jego podejście do życia.

Gustaw to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistą, ceni sobie pracę w pojedynkę, ale lubi motywować do działania innych. Wie, czego chce. Lubi skupiać się na sobie i często brakuje mu praktycznego podejścia do tematu.